Nagelsmann tự làm loạn tuyển Đức

Truyền thông Đức cho rằng sự cứng nhắc, thiếu giao tiếp và những quyết định nhân sự khó hiểu của HLV Julian Nagelsmann khiến tuyển Đức rơi vào bất ổn tại World Cup 2026.

Julian Nagelsmann đối mặt làn sóng chỉ trích sau hàng loạt quyết định nhân sự gây tranh cãi tại World Cup 2026.

Thất bại của tuyển Đức tại World Cup 2026 tiếp tục để lại nhiều dư chấn. Theo Bild, Julian Nagelsmann không chỉ thất bại về chuyên môn, mà còn đánh mất niềm tin của một phần phòng thay đồ vì hàng loạt quyết định thiếu nhất quán.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi là cách Nagelsmann sử dụng Deniz Undav. Tiền đạo này ghi những bàn quan trọng giúp Đức vào vòng knock-out, nhưng chỉ được đá chính ở trận cuối. Đáng nói hơn, quyết định không dùng Undav ngay từ đầu không được thông báo trực tiếp với toàn đội. Các cầu thủ chỉ biết thông tin này qua buổi họp báo.

Cách Nagelsmann quản trị nhân sự cũng bị đặt dấu hỏi. Ban đầu, thông điệp được đưa ra là chỉ những cầu thủ thường xuyên đá chính mới có cơ hội dự World Cup. Tuy nhiên, Leon Goretzka vẫn được xem là gần như chắc suất dù không còn giữ vai trò mặc định. Trường hợp của Nmecha cũng gây khó hiểu khi từng bị đánh giá hết cơ hội, nhưng cuối cùng vẫn được sử dụng.

Câu chuyện của Oliver Baumann càng khiến HLV trưởng tuyển Đức bị chỉ trích. Thủ môn từng bắt chính ở vòng loại được cho là vẫn tin mình là lựa chọn số một cho đến sát giải. Tuy nhiên, thay vì được Nagelsmann thông báo trực tiếp, Baumann lại biết sự thật qua một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Thất bại của tuyển Đức không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở những bất ổn phía sau hậu trường.

Trên sân, các quyết định của Nagelsmann cũng không thuyết phục. Dù nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ăn ý, ông lại phá vỡ cấu trúc đội hình ở trận gặp Ecuador khi tung cùng lúc 4 cầu thủ dự bị chưa được thử nghiệm từ phút 60. Woltemade, chân sút gây ấn tượng trong giai đoạn chuẩn bị, cũng chỉ có tổng cộng 32 phút thi đấu tại World Cup.

Một quyết định khác gây tranh cãi là việc kéo Joshua Kimmich xuống đá hậu vệ phải, sau mùa giải anh chơi nổi bật ở vị trí tiền vệ số 6 tại Bayern. Đức lại không có phương án dự phòng đúng nghĩa cho vị trí này, khiến Anton phải đảm nhận vai trò không thật sự phù hợp.

Không khí sinh hoạt của đội cũng không giúp tình hình tốt hơn. Đại bản doanh của tuyển Đức tại Winston-Salem bị mô tả là tẻ nhạt và biệt lập. Nhiều cầu thủ được cho là nhớ môi trường sôi động ở Chicago, nơi đội từng đóng quân tại một khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố.

Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất vẫn là giao tiếp. Một số cầu thủ được cho là chờ đợi liên lạc từ Nagelsmann trong nhiều tháng nhưng không nhận được phản hồi. Trong khu tập trung, HLV trưởng tuyển Đức cũng bị đánh giá là ít trao đổi với học trò, chủ yếu dành thời gian cùng ban huấn luyện và gia đình.

Sự cứng nhắc, thiếu minh bạch và những quyết định nhân sự rối rắm khiến hình ảnh Nagelsmann bị ảnh hưởng nặng nề sau World Cup. Với tuyển Đức, thất bại lần này không chỉ nằm ở kết quả trên sân, mà còn ở cách đội bóng được dẫn dắt phía sau hậu trường.

Sau một giải đấu thất vọng, câu hỏi lớn nhất lúc này là DFB có tiếp tục đặt niềm tin vào Nagelsmann hay buộc phải hành động để mở ra một chu kỳ mới.