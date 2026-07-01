Tuyển Đức bị phanh phui thêm vấn đề

Những thông tin về bầu không khí căng thẳng trong nội bộ tuyển Đức được huyền thoại Lothar Matthaus hé lộ.

Tuyển Đức gặp nhiều vấn đề ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

"Tôi không hiểu vì sao cả gia đình của các cầu thủ lại phải có mặt ngay từ đầu giải. Sau đó còn phát sinh những vấn đề liên quan đến việc di chuyển, đặt khách sạn. Tất cả những điều đó đều trở thành chủ đề bàn tán trong nội bộ đội tuyển", Matthaus cho biết.

Huyền thoại tuyển Đức tiết lộ thêm rằng có trường hợp một cầu thủ tỏ ra không hài lòng khi mẹ của đồng đội được sắp xếp đi cùng trên chuyến bay thuê riêng, trong khi gia đình mình lại phải di chuyển bằng các chuyến bay thương mại.

Theo Matthaus, dù những mâu thuẫn này không bị rò rỉ ra truyền thông trong thời gian diễn ra giải đấu, chúng vẫn ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý toàn đội. Ông cho rằng tuyển Đức đã dành quá nhiều sự quan tâm cho các vấn đề bên lề thay vì tập trung hoàn toàn vào mục tiêu chinh phục World Cup.

Tuyển Đức gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Huyền thoại 64 tuổi cũng bày tỏ sự khó hiểu khi các thành viên gia đình xuất hiện tại đại bản doanh quá sớm. Ông nhận định đội tuyển mới đặt chân đến Mỹ chưa đầy hai tuần nhưng đã liên tục có những ngày nghỉ dành cho người thân, khiến sự tập trung bị phân tán.

Trước khi vụ việc được Matthaus phanh phui, tuyển Đức còn vướng tranh cãi liên quan đến màn trình diễn tệ hại ở loạt sút luân lưu trước Paraguay tại vòng 1/16 World Cup hôm 30/6. Theo Bild, nhiều cầu thủ đã từ chối hoặc không dám thực hiện lượt sút luân lưu thứ 6.

Cuối cùng, Jonathan Tah, trung vệ chưa từng thực hiện quả phạt đền nào trong sự nghiệp, nhận trách nhiệm nhưng sút hỏng, khiến tuyển Đức dừng bước tại World Cup 2026.

Highlights Đức 1-1 Paraguay (luân lưu 3-4) Sáng 30/6, Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.