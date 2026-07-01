Tuyển Anh sẽ làm gì với đội hình đắt gấp 9 lần Congo?

Tuyển Anh sở hữu đội hình trị giá cao hơn 9 lần CHDC Congo, nhưng khoảng cách trên thị trường chuyển nhượng chưa chắc mang đến một chiến thắng dễ dàng ở vòng 1/16 World Cup 2026.

1,36 tỷ euro đối đầu 144 triệu euro. Trên giấy tờ, đây là một trong những cặp đấu chênh lệch nhất vòng 1/16 World Cup 2026.

Tuy nhiên, sau những bất ngờ liên tiếp từ đầu giải, tuyển Anh hiểu rằng giá trị đội hình chỉ là lợi thế ban đầu, còn tấm vé đi tiếp vẫn phải được giành bằng màn trình diễn trên sân.

Bellingham là cầu thủ được định giá cao nhất của tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Theo Transfermarkt, "Tam sư" đang sở hữu đội hình đắt giá bậc nhất giải đấu với tổng giá trị 1,36 tỷ euro. Ba ngôi sao Jude Bellingham (130 triệu euro), Declan Rice (120 triệu euro) và Bukayo Saka (110 triệu euro) có tổng giá trị lên tới 360 triệu euro, cao hơn hai lần cả đội hình CHDC Congo cộng lại.

Ở chiều ngược lại, cả đội hình đại diện châu Phi chỉ được định giá gần 144 triệu euro. Cầu thủ đắt giá nhất là Noah Sadiki với 35 triệu euro, thấp hơn một nửa so với tiền vệ dự bị Kobbie Mainoo bên phía tuyển Anh. Mainoo thậm chí chưa ra sân phút nào ở World Cup 2026.

Khoảng cách khổng lồ ấy khiến Anh được đánh giá là ứng viên sáng giá cho tấm vé vào tứ kết. Đội bóng của Tuchel đứng đầu bảng L, vẫn duy trì thành tích bất bại ở các trận chính thức dưới thời chiến lược gia người Đức và sở hữu dàn sao có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Harry Kane vừa trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh trong lịch sử World Cup, còn Bellingham, Saka hay Rice đều đang thi đấu ngày càng chững chạc.

CHDC Congo chờ cơ hội để tạo nên điều bất ngờ tiếp theo ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào giá trị đội hình, Anh rất dễ rơi vào cái bẫy của sự chủ quan. CHDC Congo đã chứng minh họ không phải hiện tượng nhất thời.

Đội bóng của HLV Sebastien Desabre đã cầm hòa Bồ Đào Nha, đội tuyển cũng sở hữu lực lượng trị giá hơn 1 tỷ euro, và chỉ chịu thua Colombia với cách biệt tối thiểu. Ở lượt trận quyết định, họ chớp lấy thời cơ và ngược dòng đánh bại Uzbekistan để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng knock-out dưới tên gọi CHDC Congo.

Thực tế ấy cho thấy khoảng cách về giá trị chuyển nhượng không đồng nghĩa với khoảng cách về tỷ số. World Cup 2026 đã chứng kiến không ít ông lớn chật vật, thậm chí phải trả giá vì đánh giá thấp đối thủ. Điển hình là Đức vừa bị loại khỏi Paraguay hôm 30/6.

Với tuyển Anh, thử thách lớn nhất không phải con số 144 triệu euro của CHDC Congo, mà là tìm cách biến ưu thế trên giấy thành sự áp đảo thực sự trên sân cỏ. Nếu làm được điều đó, "Tam sư" sẽ tiếp tục hành trình chinh phục World Cup. Còn nếu không, khoảng cách gấp 9 lần về giá trị đội hình rất có thể chỉ trở thành một thống kê đẹp nhưng vô nghĩa.

Congo chắc chắn sẽ chơi lùi sâu và rình rập cơ hội để tung đòn chí mạng, câu trả lời cho "bài toán" này đang chờ tuyển Anh tìm ra trong trận đấu vào 23h ngày 1/7 tại Atlanta.

Highlight Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa thất vọng 1-1 trước CHDC Congo hôm 18/6.