Kịch bản Brazil đại chiến tuyển Anh ở World Cup

Brazil giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026 rạng sáng 30/6.

Brazil ngược dòng cảm xúc trước Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Theo lịch thi đấu dự kiến, Brazil sẽ ra sân ở vòng 16 đội vào rạng sáng 6/7 tại New Jersey. Đây cũng chính là sân đấu nơi “Selecao” có trận hòa 2-2 với Morocco tại vòng bảng.

Đối thủ của Brazil ở vòng 16 đội sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy. Đây đều là những đối thủ được đánh giá có lối chơi giàu thể lực và hoàn toàn có thể tạo ra thử thách đáng kể cho đại diện Nam Mỹ.

Nếu giành quyền vào tứ kết, Brazil có thể đối mặt với một trong các đội bóng mạnh đến từ nhánh đấu còn lại, trong đó đáng chú ý là khả năng chạm trán tuyển Anh. Đây là trận đại chiến được nhiều người hâm mộ chờ đợi.

Để có cơ hội chạm trán Brazil, tuyển Anh cũng phải vượt qua những chướng ngại gồm CHDC Congo, Mexico và Ecuador. Nhiều CĐV cho rằng nếu chơi đúng sức, "Tam sư" có thể vượt qua nhóm các đội tuyển này.

Tuyển Anh có khả năng gặp Brazil. Ảnh: Reuters.

Nhìn xa hơn, nếu tiếp tục tiến sâu vào bán kết, Brazil có thể phải đối đầu với nhà đương kim vô địch Argentina, bên cạnh các đối thủ khó chịu như Colombia hay Thụy Sĩ. Đáng chú ý, trận đại chiến Brazil - Argentina chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Phải đến khi vào chung kết, Brazil mới có thể đụng độ những đội tuyển hùng mạnh tại châu Âu ở nhánh còn lại như Pháp, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha.

Với vị thế ứng viên hàng đầu, Brazil đang đứng trước chặng đường đầy thử thách nhưng cũng mở ra cơ hội để họ tiến gần hơn tới chức vô địch World Cup lần thứ sáu trong lịch sử.

Brazil ấn định chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.