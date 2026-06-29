Henderson đi vào lịch sử tuyển Anh sau trận thắng Panama

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Jordan Henderson góp mặt ở 4 kỳ World Cup cùng tuyển Anh.
Xuất hiện từ phút 84, Henderson nối dài hành trình tại sân chơi lớn nhất thế giới kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2014. Tính đến nay, anh có 12 lần ra sân qua 4 kỳ World Cup.
Bên cạnh đó, cựu thủ quân Liverpool cũng đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Anh đầu tiên tham gia tổng cộng 7 giải đấu quốc tế lớn (bao gồm cả World Cup và EURO), minh chứng cho sự bền bỉ đáng kinh ngạc trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.
Giờ đây, Henderson và các đồng đội sẽ hướng đến cuộc chạm trán CHDC Congo tại vòng 32 đội vào ngày 1/7. Mục tiêu của "Tam sư" tại World Cup 2026 không gì khác ngoài việc giành chiếc cúp vàng.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.