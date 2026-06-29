Henderson đi vào lịch sử tuyển Anh sau trận thắng Panama

Với việc ra sân trong trận thắng Panama, Jordan Henderson chính thức trở thành cầu thủ Anh đầu tiên góp mặt tại bốn kỳ World Cup và tham dự bảy giải đấu lớn liên tiếp.

Jordan Henderson góp mặt ở 4 kỳ World Cup cùng tuyển Anh.

Xuất hiện từ phút 84, Henderson nối dài hành trình tại sân chơi lớn nhất thế giới kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2014. Tính đến nay, anh có 12 lần ra sân qua 4 kỳ World Cup.

Bên cạnh đó, cựu thủ quân Liverpool cũng đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Anh đầu tiên tham gia tổng cộng 7 giải đấu quốc tế lớn (bao gồm cả World Cup và EURO), minh chứng cho sự bền bỉ đáng kinh ngạc trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Chia sẻ với kênh ITV về thành tích này, Henderson bày tỏ sự xúc động và khẳng định việc được đại diện cho quốc gia luôn là một vinh dự lớn lao. Anh cho biết bản thân vẫn cảm thấy đầy nhiệt huyết như lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển và luôn nỗ lực hết mình để mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ cũng như đồng đội.

Dù ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, sự hiện diện của Henderson vẫn mang lại giá trị kinh nghiệm quan trọng cho đội hình của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức sẵn sàng loại bỏ nhiều cái tên tiềm năng để đưa tiền vệ sinh năm 1990 đến giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Giờ đây, Henderson và các đồng đội sẽ hướng đến cuộc chạm trán CHDC Congo tại vòng 32 đội vào ngày 1/7. Mục tiêu của "Tam sư" tại World Cup 2026 không gì khác ngoài việc giành chiếc cúp vàng.

Highlights Panama 0-2 Anh Sáng 28/6, tuyển Anh đánh bại Panama 2-0 nhờ các pha lập công của Jude Bellingham và Harry Kane để giành ngôi nhất bảng L World Cup 2026.