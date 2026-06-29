Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Henderson đi vào lịch sử tuyển Anh sau trận thắng Panama

  • Thứ hai, 29/6/2026 08:46 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Với việc ra sân trong trận thắng Panama, Jordan Henderson chính thức trở thành cầu thủ Anh đầu tiên góp mặt tại bốn kỳ World Cup và tham dự bảy giải đấu lớn liên tiếp.

Jordan Henderson góp mặt ở 4 kỳ World Cup cùng tuyển Anh.

Xuất hiện từ phút 84, Henderson nối dài hành trình tại sân chơi lớn nhất thế giới kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2014. Tính đến nay, anh có 12 lần ra sân qua 4 kỳ World Cup.

Bên cạnh đó, cựu thủ quân Liverpool cũng đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Anh đầu tiên tham gia tổng cộng 7 giải đấu quốc tế lớn (bao gồm cả World Cup và EURO), minh chứng cho sự bền bỉ đáng kinh ngạc trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Chia sẻ với kênh ITV về thành tích này, Henderson bày tỏ sự xúc động và khẳng định việc được đại diện cho quốc gia luôn là một vinh dự lớn lao. Anh cho biết bản thân vẫn cảm thấy đầy nhiệt huyết như lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển và luôn nỗ lực hết mình để mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ cũng như đồng đội.

Dù ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, sự hiện diện của Henderson vẫn mang lại giá trị kinh nghiệm quan trọng cho đội hình của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức sẵn sàng loại bỏ nhiều cái tên tiềm năng để đưa tiền vệ sinh năm 1990 đến giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Giờ đây, Henderson và các đồng đội sẽ hướng đến cuộc chạm trán CHDC Congo tại vòng 32 đội vào ngày 1/7. Mục tiêu của "Tam sư" tại World Cup 2026 không gì khác ngoài việc giành chiếc cúp vàng.

Highlights Panama 0-2 Anh Sáng 28/6, tuyển Anh đánh bại Panama 2-0 nhờ các pha lập công của Jude Bellingham và Harry Kane để giành ngôi nhất bảng L World Cup 2026.

Mainoo thành trò cười vì quyết định của Tuchel

Kobbie Mainoo trở thành chủ đề chế ảnh trên mạng xã hội sau khi tiếp tục không được HLV Thomas Tuchel trao cơ hội trong chiến thắng 2-0 của tuyển Anh trước Panama.

4 giờ trước

Ác mộng của tuyển Anh

Dù vượt qua Panama với tỷ số 2-0 sáng 28/6, đội tuyển Anh đang rơi vào tình trạng báo động khi ba hậu vệ phải đều dính chấn thương.

13 giờ trước

Đối thủ của tuyển Anh ở vòng knock-out, Brazil đang chờ sẵn

Đứng đầu bảng L, tuyển Anh đối mặt với hành trình đầy chông gai khi khả năng phải chạm trán Brazil ngay từ tứ kết World Cup 2026.

24:1449 hôm qua

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup anh jordan henderson Tuyển Anh Tuyển Panama world cup anh jordan henderson

    Đọc tiếp

    Tien thuong cua tuyen Han Quoc hinh anh

    Tiền thưởng của tuyển Hàn Quốc

    27 phút trước 08:45 29/6/2026

    0

    Dù phải dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026, các tuyển thủ Hàn Quốc vẫn sẽ nhận được khoản tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá nước này nhờ chiến thắng ở trận mở màn giải đấu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý