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Thể thao World Cup 2026

Mainoo thành trò cười vì quyết định của Tuchel

  • Thứ hai, 29/6/2026 05:36 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Kobbie Mainoo trở thành chủ đề chế ảnh trên mạng xã hội sau khi tiếp tục không được HLV Thomas Tuchel trao cơ hội trong chiến thắng 2-0 của tuyển Anh trước Panama.

Mainoo vẫn chưa được ra sân ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Kobbie Mainoo đang trải qua kỳ World Cup 2026 đầy thất vọng khi vẫn chưa được ra sân phút nào sau ba trận của tuyển Anh ở bảng L. Quyết định sử dụng nhân sự của HLV Thomas Tuchel nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận, đặc biệt trong cộng đồng người hâm mộ Manchester United.

Ở chiến thắng 2-0 trước Panama rạng sáng 28/6, Tuchel tiếp tục bỏ qua Mainoo và tung Jordan Henderson vào sân trong 12 phút cuối. Tiền vệ 36 tuổi nhờ đó trở thành cầu thủ Anh đầu tiên góp mặt ở 4 kỳ World Cup và 7 giải đấu lớn.

Ngay sau trận, mạng xã hội tràn ngập những bức ảnh chế về Mainoo. Nhiều CĐV Manchester United mỉa mai rằng Tuchel sẵn sàng tự xỏ giày vào sân hơn là trao cơ hội cho tiền vệ 21 tuổi. Một số khác còn lấy cảm hứng từ trào lưu của người hâm mộ Brazil từng chế giễu Carlo Ancelotti vì không sử dụng Endrick để tạo nên hàng loạt meme hài hước.

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Những bài đăng chế giễu Mainoo xuất hiện sau trận Anh thắng 2-0 trước Panama.

Không ít người cũng nhắc lại quãng thời gian Mainoo bị HLV Ruben Amorim gạch tên khỏi kế hoạch tại Manchester United trước khi tìm lại vị trí dưới thời Michael Carrick. Hình ảnh em trai của Mainoo mặc chiếc áo "Free Kobbie Mainoo" trên khán đài Old Trafford cũng được chia sẻ trở lại như một cách châm biếm tình cảnh hiện tại của anh ở đội tuyển.

Đến thời điểm này, Mainoo là một trong 6 cầu thủ của tuyển Anh chưa được thi đấu tại World Cup 2026. Dù vậy, cơ hội vẫn còn khi "Tam sư" chuẩn bị bước vào vòng knock-out.

Tuyển Anh sẽ gặp CHDC Congo ở vòng 32 đội vào ngày 1/7, và lịch thi đấu dày đặc có thể khiến Tuchel tiếp tục xoay tua đội hình. Mainoo vì thế vẫn chờ đợi thời cơ để có những phút đầu tiên tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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Đào Trần

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