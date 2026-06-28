Hình ảnh sân vận động đổ nát ở World Cup 2026

Việc tuyển Thụy Điển tập luyện giữa một sân vận động với khán đài bị phá dỡ gây xôn xao mạng xã hội trong những ngày diễn ra World Cup 2026.

Hình ảnh nơi tập luyện của tuyển Thuỵ Điển. Ảnh: Reuters.

Sau khi vượt qua vòng bảng, Thụy Điển sẽ chạm trán đương kim ứng viên vô địch Pháp ở vòng 32 đội. Đây được xem là thử thách cực đại khi "Les Bleus" toàn thắng từ đầu giải và thể hiện phong độ rất thuyết phục. Vì vậy, quá trình chuẩn bị của Thụy Điển càng nhận được nhiều sự quan tâm.

Trong đoạn video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, các cầu thủ Thụy Điển vẫn tập luyện bình thường trên mặt sân đạt tiêu chuẩn, nhưng phía sau là một khán đài gần như đổ nát. Hình ảnh khác thường khiến không ít người lầm tưởng FIFA bố trí cho đội bóng Bắc Âu một cơ sở vật chất xuống cấp.

Tuy nhiên, nguyên nhân hoàn toàn khác. Sân vận động FC Dallas – địa điểm được FIFA chỉ định làm đại bản doanh tập luyện của tuyển Thụy Điển, đang trong quá trình cải tạo. Khán đài phía Đông được phá dỡ để phục vụ dự án nâng cấp, trong khi mặt sân và các hạng mục phục vụ tập luyện vẫn hoạt động bình thường.

Điều đó đồng nghĩa tuyển Thụy Điển không phải tập luyện trong một sân vận động hư hỏng hay mất an toàn. Việc cải tạo chỉ ảnh hưởng đến một phần khán đài, còn điều kiện chuyên môn vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của FIFA.

Dù vậy, nhiều người hâm mộ vẫn tỏ ra bất ngờ khi một đội tuyển góp mặt ở vòng knock-out World Cup phải sử dụng sân tập trong bối cảnh công trình đang được thi công.

Theo lịch thi đấu, Thụy Điển sẽ chạm trán Pháp vào lúc 4h ngày 1/7.

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