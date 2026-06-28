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Thể thao World Cup 2026

Ác mộng của tuyển Anh

  • Chủ nhật, 28/6/2026 20:15 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Dù vượt qua Panama với tỷ số 2-0 sáng 28/6, đội tuyển Anh đang rơi vào tình trạng báo động khi ba hậu vệ phải đều dính chấn thương.

Jarell Quansah là cầu thủ tiếp theo của tuyển Anh dính chấn thương.

HLV Thomas Tuchel đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải tại New Jersey (Mỹ). Dù tuyển Anh vừa khép lại vòng bảng bằng trận thắng 2-0 Panama, niềm vui của "Tam sư" không trọn vẹn khi danh sách bệnh binh ở vị trí hậu vệ phải tiếp tục kéo dài.

Mọi chuyện bắt đầu từ chấn thương của Tino Livramento, sau đó trầm trọng hơn với trường hợp của Reece James. Mới nhất, tại sân vận động MetLife, Jarell Quansah là cái tên tiếp theo gặp vấn đề. Hậu vệ trẻ thuộc biên chế Bayer Leverkusen được Tuchel xếp đá trái sở trường ở hành lang phải để lấp chỗ trống, nhưng anh cũng phải rời sân sớm do một chấn thương cổ chân.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Tuchel xác nhận: "Quansah bị bong gân cổ chân và đang rất đau. Cậu ấy cho biết từng gặp chấn thương tương tự và hồi phục sau vài ngày. Chúng tôi hy vọng kịch bản đó lặp lại, nhưng hiện tại vùng tổn thương đang phải băng ép và chườm đá".

Trước đó, việc Reece James vắng mặt là cú sốc ngoài dự tính với ban huấn luyện. Ngôi sao của Chelsea hiện phải thực hiện lộ trình hồi phục cấp tốc sau khi gặp vấn đề về gân kheo, khiến anh bỏ lỡ các buổi tập gần nhất.

Với việc mất cả ba lựa chọn cho vị trí hậu vệ phải, chiến lược gia người Đức buộc phải tìm kiếm những phương án vá víu đội hình trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Highlights Panama 0-2 Anh Sáng 28/6, tuyển Anh đánh bại Panama 2-0 nhờ các pha lập công của Jude Bellingham và Harry Kane để giành ngôi nhất bảng L World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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