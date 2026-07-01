Đội tuyển hoàn hảo nhất World Cup lúc này

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Thụy Điển không chỉ đưa Pháp vào vòng 1/8 mà còn khẳng định vị thế của đội tuyển chơi ấn tượng nhất World Cup tính đến thời điểm này.

Kylian Mbappe vẫn là ngôi sao lớn nhất, nhưng tuyển Pháp hiện không còn phụ thuộc vào riêng anh.

Không còn phụ thuộc vào một cá nhân, "Les Bleus" đang sở hữu lối chơi cân bằng, hiệu quả và chiều sâu đội hình đủ để trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Pháp đang là tập thể hoàn hảo nhất

Chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển ở vòng 1/16 là lời khẳng định mạnh mẽ của tuyển Pháp. Trong lúc nhiều ông lớn như Hà Lan hay Đức sớm dừng bước, thầy trò HLV Didier Deschamps tiếp tục duy trì phong độ gần như hoàn hảo để tiến sâu vào giải đấu.

Ngay từ vòng bảng, Pháp cho thấy sự vượt trội khi toàn thắng cả ba trận, ghi tới 10 bàn và chỉ để lọt lưới đúng một lần. Điều đáng nói là hành trình ấy không hề dễ dàng.

Những đối thủ như Senegal, Iraq hay đặc biệt là Na Uy đều được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao hơn đáng kể so với các đội mà Argentina gặp là Algeria, Jordan và Áo, hay các đối thủ của chủ nhà Mexico gồm Nam Phi, Hàn Quốc và CH Czech.

Sau bốn trận, Pháp ghi 13 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 3,25 bàn mỗi trận. Đây là thành tích ghi bàn tốt nhất trong số các đội đã thi đấu bốn trận, vượt cả Đức (11 bàn) và Hà Lan (10 bàn).

Nhưng cần nhớ Đức ghi 11 bàn thì có đến 7 bàn vào lưới Caracao; Hà Lan có 10 bàn nhưng chỉ 2 trận ghi số bàn chạm mốc 3. Còn Pháp ghi bàn rất đều, luôn chạm mốc 3 bàn trong mọi trận.

Chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển cho thấy sức mạnh toàn diện của tuyển Pháp ở vòng knock-out.

Quan trọng hơn cả là cách Pháp ghi bàn đa dạng. Trong 13 bàn của họ có đến 9 bàn từ các đợt tấn công chủ động và chỉ có 3 từ phản công và 1 là tình huống cố định. Pháp có thể ghi bàn khi đối thủ chơi đổ bê tông vì họ có nhiều nhân tố đột biến.

Nếu Argentina có 8 bàn sau vòng bảng nhưng tới 6 trong số đó đến từ Lionel Messi, cho thấy sự phụ thuộc rất lớn vào siêu sao số 10, thì tuyển Pháp lại sở hữu nhiều phương án tấn công khác nhau.

Kylian Mbappe vẫn là ngôi sao sáng nhất với 6 bàn thắng và ba cú đúp kể từ đầu giải. Tuy nhiên, khi tiền đạo của Real Madrid bị khóa chặt hoặc không thể lập công, những đồng đội lập tức biết cách lên tiếng.

Ousmane Dembele từng ghi hat-trick trong chiến thắng trước Na Uy, còn Michael Olise trở thành "nhạc trưởng" mới với 5 pha kiến tạo. Chính sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương giúp Pháp trở nên khó bị bắt bài hơn bất kỳ đội tuyển nào.

Những con số cho thấy tuyển Pháp đáng sợ hơn 4 năm trước

Điều khiến giới chuyên môn đánh giá cao tuyển Pháp không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở chất lượng lối chơi. Bốn năm trước, Pháp từng vào tới chung kết World Cup và chỉ chịu thua Argentina sau loạt sút luân lưu cân não. Khi ấy, họ ghi 16 bàn sau 7 trận và một nửa số bàn thắng thuộc về Mbappe. Đó vẫn là một đội bóng rất mạnh, nhưng phần nào còn dựa nhiều vào sự bùng nổ của cá nhân.

Ở giải đấu năm nay, Pháp thể hiện bộ mặt toàn diện hơn rất nhiều. Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của họ tăng từ 51,5% lên 56,5%, cho thấy khả năng làm chủ thế trận tốt hơn. Số pha dứt điểm mỗi trận cũng tăng mạnh từ 14,6 lên tới 18,3 lần, phản ánh khả năng tạo cơ hội liên tục trước mọi đối thủ.

Michael Olise và Ousmane Dembele giúp hàng công Pháp trở nên khó lường hơn bất kỳ đội bóng nào tại World Cup.

Không chỉ tấn công hiệu quả, Pháp còn duy trì sự cân bằng giữa các tuyến. Hàng tiền vệ kiểm soát bóng tốt, các cầu thủ chạy cánh tạo ra đột biến, còn hàng công luôn có nhiều phương án kết thúc. Đó là lý do họ không còn bị phụ thuộc vào riêng Mbappe như trước.

Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Argentina vẫn sống nhờ những khoảnh khắc thiên tài của Messi, người đang bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp và khó có thể mãi gánh vác cả tập thể.

Tây Ban Nha sở hữu lực lượng trẻ giàu tiềm năng nhưng vẫn chưa sẵn sàng tỏa sáng ở giải đấu này qua những trận nhạt nhòa trước Cape Verde hay Uruguay. Thế của bóng đá Pháp đang lên như PSG thống trị châu Âu còn vị thế Tây Ban Nha đang có sự sa sút khi Barcelona và Real Madrid không còn thống trị Champions League.

Với phong độ ổn định, hàng công bùng nổ và chiều sâu đội hình, tuyển Pháp đang hội tụ đầy đủ những yếu tố của một nhà vô địch. Nếu tiếp tục duy trì màn trình diễn như bốn trận vừa qua, mục tiêu góp mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp không phải điều quá xa vời.

Thậm chí, đây có thể là thời điểm để "Les Bleus" hoàn tất hành trình bằng chức vô địch thế giới lần thứ 3.