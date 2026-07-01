Haaland gieo sợ hãi bằng sự im lặng

Erling Haaland có thể biến mất trong phần lớn thời gian, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để kéo Na Uy vào vòng 16 đội World Cup.

Erling Haaland ghi bàn quyết định giúp Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1.

Trong bóng đá hiện đại, có những tiền đạo được ca ngợi vì khả năng liên kết lối chơi, lùi sâu làm tường, kéo giãn hàng thủ hoặc tham gia pressing. Haaland thuộc kiểu khác. Anh có thể khiến khán giả tự hỏi mình đang làm gì trên sân, rồi ngay sau đó ghi bàn quyết định.

Trước Bờ Biển Ngà rạng sáng 1/7, Haaland một lần nữa tạo ra cảm giác ấy. Anh chạm bóng bằng đầu sau 140 giây, rồi gần như biến mất khỏi trái bóng trong 27 phút 54 giây tiếp theo. Một trận đấu diễn ra xung quanh anh. Na Uy lên bóng, tranh chấp, phòng ngự, xoay chuyển nhịp độ. Còn Haaland đi bộ nhiều, chạy nhẹ đôi chút, thỉnh thoảng tăng tốc để gây áp lực lên hậu vệ đối phương.

Nhưng rồi bóng đến. Và như thường lệ, Haaland ở đó.

Pha căng ngang của Patrick Berg kéo ba cầu thủ Bờ Biển Ngà lao theo bóng. Khoảng trống mở ra. Haaland dứt điểm không thật sự hoàn hảo, nhưng vẫn đủ để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy. Đó là bàn thắng thứ 5 của anh sau 3 trận tại World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời là bàn thứ 60 sau 53 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Cỗ máy săn bàn một chạm

Haaland không cần nhiều động tác phụ. Anh không đảo chân, không rê dắt, không mất thời gian chỉnh bóng để tìm góc sút. Với anh, bóng đá trong vùng cấm được rút gọn đến mức tối giản: di chuyển, chọn vị trí, dứt điểm.

Cả 5 bàn của Haaland tại World Cup này đều là những pha kết thúc một chạm. Không chỉ vậy, toàn bộ 14 cú sút của anh trong các trận gặp Iraq, Senegal và Bờ Biển Ngà cũng đều được thực hiện ngay từ nhịp đầu tiên. Những thống kê ấy nói nhiều hơn mọi mỹ từ. Haaland không chơi bóng như một nghệ sĩ sân khấu. Anh vận hành như một sát thủ.

Có thể gọi đó là bản năng. Cũng có thể gọi đó là sự tàn nhẫn. Nhưng đúng hơn, đó là năng lực hiếm có của một trung phong sinh ra để ghi bàn.

Haaland không cần chạm bóng nhiều để tạo ảnh hưởng, vì ảnh hưởng của anh nằm ở nỗi sợ mà đối thủ luôn phải mang theo. Chỉ cần anh đứng trong vùng cấm, hàng thủ đã phải tính đến khả năng bóng sẽ rơi vào đúng chỗ nguy hiểm nhất.

Haaland có 5 bàn sau 3 trận ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

HLV Stale Solbakken gọi đó là “khả năng đánh hơi bàn thắng”, thứ không dễ huấn luyện. Ông nói Haaland có cảm giác đặc biệt về nơi bóng sẽ xuất hiện và thời điểm cần di chuyển. Điều đó lý giải vì sao một cầu thủ có thể im lặng suốt nhiều phút, nhưng vẫn là người quyết định kết quả trận đấu.

Trước Bờ Biển Ngà, Haaland thậm chí chạm bóng trong vùng cấm đội nhà nhiều hơn vùng cấm đối phương, 7 lần so với 5. Anh có 4 pha phá bóng, góp phần phòng ngự trong các tình huống cố định. Nhưng giá trị lớn nhất của Haaland vẫn nằm ở đầu sân bên kia. Na Uy biết anh sẽ luôn xuất hiện trước khung thành khi họ cần.

Na Uy đi cùng niềm tin Haaland

Chiến thắng trước Bờ Biển Ngà đưa Na Uy vào vòng 16 đội gặp Brazil. Với một đội tuyển lần đầu đá knock-out World Cup kể từ năm 1998, đó là cột mốc lớn. Với Haaland, đó còn là bằng chứng rằng anh không chỉ là siêu sao của Manchester City, mà là người có thể kéo cả một nền bóng đá bước sang chương mới.

Những con số của Haaland ở đội tuyển quốc gia gần như phi lý: 60 bàn sau 53 trận. Anh đạt cột mốc 60 bàn quốc tế nhanh hơn Lionel Messi 69 trận và nhanh hơn Cristiano Ronaldo 77 trận. Trong nhóm cầu thủ ghi từ 50 bàn trở lên cho đội tuyển trong thế kỷ qua, tỷ lệ ghi bàn của Haaland là tốt nhất.

Nhưng điều khiến World Cup của Haaland trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở dữ liệu. Đó còn là cảm giác anh thật sự thuộc về tập thể Na Uy này. HLV Bờ Biển Ngà Emerse Fae nhận xét rằng khi xem Haaland thi đấu, có thể cảm nhận rõ niềm tự hào của anh khi khoác áo đội tuyển. Sau trận, hình ảnh Haaland cười rạng rỡ, ngồi cạnh đồng đội và cùng “chèo thuyền” trước CĐV Na Uy cho thấy bàn thắng ấy không chỉ là một dòng thống kê.

Haaland cùng đồng đội ăn mừng sau khi Na Uy giành quyền vào vòng 16 đội gặp Brazil.

Haaland nói World Cup này có thể thay đổi Na Uy mãi mãi. Nghe có vẻ lớn lao, nhưng với những gì đang diễn ra, câu nói ấy không hề quá mức. Một quốc gia chưa đến 6 triệu dân đang có trung phong đáng sợ nhất thế hệ. Một đội bóng không cần kiểm soát mọi thứ vẫn có thể sống bằng khoảnh khắc của số 9.

Haaland không phải mẫu cầu thủ khiến trận đấu đẹp hơn trong từng pha chạm bóng. Anh là kiểu cầu thủ khiến trận đấu đổi hướng chỉ bằng một cú sút. Có thể anh biến mất khỏi màn hình trong nửa giờ. Có thể anh khiến người mới xem bóng đá bối rối. Nhưng với Na Uy, mọi thứ rất đơn giản: bóng có thể không tìm đến Haaland trong phần lớn thời gian, nhưng khi nó đến, trận đấu thường kết thúc.