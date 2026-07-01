Mbappe và Dembele phá vỡ kỷ lục World Cup kéo dài gần 60 năm

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Kylian Mbappe và Ousmande Dembele chơi ăn ý trong màu áo tuyển Pháp.
Thành tích ấn tượng kể trên giúp Mbappe và Dembele vượt qua hai cặp đôi huyền thoại từng giữ kỷ lục với 5 lần phối hợp ghi bàn là Andrzej Szarmach - Grzegorz Lato (Ba Lan) và Miroslav Klose - Michael Ballack (Đức). Việc xô đổ cột mốc tồn tại gần 60 năm khẳng định vị thế của bộ đôi này là trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại.
Quay trở lại với diễn biến trong trận đấu giữa tuyển Pháp và Thụy Điển tại vòng 32 đội World Cup 2026, thầy trò Didier Deschamps dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0, qua đó giành quyền đi tiếp. "Les Bleus" sẽ chạm trán Paraguay vào ngày 5/7.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.