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Thể thao World Cup 2026

Mbappe và Dembele phá vỡ kỷ lục World Cup kéo dài gần 60 năm

  • Thứ tư, 1/7/2026 08:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Với 6 lần phối hợp ghi bàn, Kylian Mbappe và Ousmane Dembele trở thành cặp bài trùng vĩ đại nhất lịch sử World Cup tính từ năm 1966 đến nay.

Kylian Mbappe và Ousmande Dembele chơi ăn ý trong màu áo tuyển Pháp.

Thành tích ấn tượng kể trên giúp Mbappe và Dembele vượt qua hai cặp đôi huyền thoại từng giữ kỷ lục với 5 lần phối hợp ghi bàn là Andrzej Szarmach - Grzegorz Lato (Ba Lan) và Miroslav Klose - Michael Ballack (Đức). Việc xô đổ cột mốc tồn tại gần 60 năm khẳng định vị thế của bộ đôi này là trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại.

Sự ăn ý giữa Mbappe và Dembele không chỉ mang lại những con số thống kê ấn tượng mà còn là chìa khóa giúp hàng công "Les Bleus" duy trì sức mạnh đáng sợ.

Với tốc độ bùng nổ của Mbappe kết hợp cùng khả năng kiến tạo đột biến từ Dembele, cả hai tạo nên một hệ thống tấn công cực kỳ khó lường cho mọi hàng phòng ngự.

Kỷ lục mới được thiết lập minh chứng cho tầm ảnh hưởng lớn của cả hai cầu thủ đối với tuyển Pháp Với phong độ hiện tại, bộ đôi này hoàn toàn có thể tiếp tục gia tăng thành tích và nới rộng khoảng cách với các bậc tiền bối trong lịch sử giải đấu.

Quay trở lại với diễn biến trong trận đấu giữa tuyển Pháp và Thụy Điển tại vòng 32 đội World Cup 2026, thầy trò Didier Deschamps dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0, qua đó giành quyền đi tiếp. "Les Bleus" sẽ chạm trán Paraguay vào ngày 5/7.

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Huy Trưởng

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