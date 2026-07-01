Báo Mỹ gây tranh cãi khi xếp Đức trên Brazil ở World Cup

Một bài bình luận của The Athletic cho rằng Đức mới là đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử World Cup, bất chấp Brazil vẫn giữ kỷ lục 5 lần vô địch.

Đức bị Paraguay loại khỏi World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Việc tuyển Đức bị Paraguay loại ở vòng 1/16 World Cup 2026 hôm 30/6 không ngăn được The Athletic khơi lại cuộc tranh luận về đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong bài bình luận đăng ngay sau trận đấu, cây bút Matt Slater cho rằng Đức từng xứng đáng được xem là số một, thậm chí vượt trên Brazil. Tác giả nhắc lại cột mốc năm 2014, khi Đức đánh bại Argentina để giành chức vô địch World Cup thứ tư, chỉ ít ngày sau chiến thắng 7-1 trước chủ nhà Brazil ở bán kết.

Theo Slater, đó là thời điểm "chỉ những người Brazil cuồng tín nhất mới phản đối quan điểm rằng Đức là đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử World Cup".

Lập luận của The Athletic dựa trên sự ổn định đáng kinh ngạc của "Die Mannschaft". Ngoài 4 chức vô địch, Đức còn 4 lần giành ngôi á quân và 4 lần cán đích ở vị trí thứ ba, tức có tổng cộng 12 lần đứng trên bục vinh quang tại World Cup. Thành tích này nhiều hơn ba lần so với bất kỳ đội tuyển nào khác.

Bài viết của The Athletic gây tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ Brazil.

Bài viết thừa nhận Brazil vẫn là đội tuyển duy nhất sở hữu 5 chức vô địch thế giới, nhưng cho rằng xét trên tổng thể lịch sử, Đức duy trì vị thế đỉnh cao bền bỉ hơn. Theo tác giả, "đỉnh cao của họ cao hơn mọi đội tuyển khác và ngay cả những giai đoạn sa sút cũng vẫn tốt hơn phần còn lại".

Dù vậy, The Athletic cũng nhìn nhận bóng đá Đức đang trải qua giai đoạn khó khăn sau chuỗi kết quả thất vọng tại các kỳ World Cup gần đây, trong đó có thất bại trước Paraguay ở World Cup 2026.

Khép lại bài bình luận, Matt Slater tin rằng bóng đá Đức hoàn toàn có thể trở lại đỉnh cao như sau cú sốc World Cup 1998, thời điểm họ tiến hành cải tổ toàn diện hệ thống đào tạo để mở ra chu kỳ thành công kéo dài hơn một thập kỷ.

Highlights Đức 1-1 Paraguay (luân lưu 3-4) Sáng 30/6, Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.