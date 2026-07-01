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Thể thao World Cup 2026

Điều kiện để Klopp dẫn dắt tuyển Đức

  • Thứ tư, 1/7/2026 09:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau thất bại của tuyển Đức tại World Cup 2026, Jurgen Klopp được cho là sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng thay thế Julian Nagelsmann với một số điều kiện.

Jurgen Klopp để ngỏ khả năng dẫn dắt tuyển Đức.

Theo The Telegraph, cựu huấn luyện viên Liverpool hào hứng với cơ hội dẫn dắt "Die Mannschaft" tại EURO 2028 và World Cup 2030. Dù mới đảm nhận vai trò giám đốc bóng đá toàn cầu tại hệ thống Red Bull, Klopp vẫn để ngỏ khả năng trở lại băng ghế chỉ đạo sớm hơn dự kiến.

Dù sẵn sàng nhận lời, nhà cầm quân 59 tuổi được cho là sẽ đưa ra những điều kiện làm việc đặc thù. Ông mong muốn có một lịch trình linh hoạt, cho phép không phải trực tiếp dự khán các trận đấu tại Bundesliga và quốc tế vào mỗi cuối tuần. Thay vào đó, chiến lược gia người Đức muốn tập trung tối đa vào công tác chiến lược và xây dựng bộ khung cho các giải đấu lớn.

Động thái này diễn ra ngay sau thất bại chấn động của tuyển Đức ở cuộc chạm trán Paraguay tại vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 30/6. Dù Kai Havertz ghi bàn gỡ hòa 1-1, đại diện châu Âu vẫn phải dừng bước sau loạt sút luân lưu nghiệt ngã.

Phát biểu sau trận đấu, Nagelsmann khẳng định sẽ không tự từ chức: "Nếu DFB muốn tôi tiếp tục, tôi sẽ ở lại, nhưng tôi hiểu quy luật của ngành này. Người dân Đức hiện tại chắc chắn sẽ không nói những điều tích cực về tôi sau giải đấu".

Sự sụt giảm lòng tin từ phía người hâm mộ, bên cạnh thành tích không tốt tại World Cup 2026 tạo áp lực buộc Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) phải cân nhắc các phương án thay thế.

Đức gỡ hòa 1-1 trước Paraguay Sáng 30/6, Kai Havertz đánh đầu hiểm hóc vào lưới Paraguay gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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