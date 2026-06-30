Nagelsmann thừa nhận Đức hết đẳng cấp

Julian Nagelsmann nói tuyển Đức không còn thuộc nhóm hàng đầu thế giới sau thất bại trước Paraguay ở World Cup 2026 hôm 30/6.

Nagelsmann thừa nhận tuyển Đức không còn thuộc nhóm đội bóng hàng đầu thế giới.

Tuyển Đức lại rời World Cup trong cay đắng. Sau trận hòa 1-1 trước Paraguay, đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới thua trên chấm luân lưu và dừng bước sớm. Kai Havertz, Nick Woltemade và Jonathan Tah lần lượt đá hỏng, khép lại thêm một giải đấu thất vọng của bóng đá Đức.

Với Julian Nagelsmann, thất bại này không chỉ là một cú sảy chân. HLV 38 tuổi thừa nhận Đức không còn đứng trong nhóm tinh hoa của bóng đá thế giới.

“Nếu bị loại sau giai đoạn đầu, điều đó là không đủ với bóng đá Đức. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp chúng tôi bị loại, vì vậy Đức không còn thuộc nhóm những đội hàng đầu nữa. Tôi thất vọng”, Nagelsmann nói sau trận.

World Cup 2026 từng được xem là cơ hội để Đức tìm lại vị thế. Sau hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng vào năm 2018 và 2022, họ mới có trận knock-out đầu tiên sau 12 năm. Nhưng trước một Paraguay lì lợm, Đức tiếp tục phơi bày vấn đề cũ: thiếu bản lĩnh ở thời khắc quyết định.

Kể từ chức vô địch World Cup 2014, Đức chưa thắng thêm trận knock-out nào tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Đó là thống kê đủ nặng để phản ánh sự sa sút của một nền bóng đá từng được xem là chuẩn mực về tính ổn định, kỷ luật và hiệu quả.

Tương lai của Nagelsmann lập tức bị đặt dấu hỏi. Ông dẫn dắt tuyển Đức từ năm 2023 và còn hợp đồng đến sau Euro 2028. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích chắc chắn tăng mạnh sau thất bại này.

Dù vậy, cựu HLV Bayern Munich khẳng định không có ý định từ chức. “Nếu DFB muốn tôi tiếp tục, tôi sẽ tiếp tục. Tôi biết nhiều người muốn tôi ra đi, nhưng tôi không phải người bỏ chạy”, Nagelsmann nói.

Đức cần nhiều hơn một lời tuyên bố cứng rắn. Sau ba kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng, vấn đề của họ không còn nằm ở một trận thua, mà ở cả vị thế đang trượt dài.