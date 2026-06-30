Huyền thoại Arsenal: 'Nagelsmann chưa từng chơi bóng thì dạy ai?'

Hậu thất bại của tuyển Đức tại World Cup 2026, cựu thủ môn Jens Lehmann công khai chỉ trích Julian Nagelsmann thiếu kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp để dẫn dắt đội bóng.

Julian Nagelsmann hứng chịu chỉ trích sau khi tuyển Đức bị loại khỏi World Cup 2026.

Trận thua Paraguay với tỷ số 3-4 trên chấm luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút) tại vòng 32 đội chấm dứt sớm hành trình của tuyển Đức tại World Cup 2026, đồng thời thổi bùng lên những tranh luận về năng lực dẫn dắt của ban huấn luyện đương nhiệm.

Huyền thoại Arsenal khẳng định: "Ví dụ, nếu bạn nhìn vào các huấn luyện viên hiện nay, Nagelsmann chưa từng chơi bóng đá. Tôi thậm chí còn không biết tên các trợ lý trong ban huấn luyện của ông ấy".

Lehmann nhấn mạnh: "Trong bóng đá đỉnh cao, sự khác biệt nằm ở những chi tiết nhỏ. Khi gia nhập đội tuyển quốc gia, các cầu thủ cần một người có thể giải thích cụ thể những diễn biến trên sân dựa trên kinh nghiệm thực tế".

Cựu danh thủ 56 tuổi cũng so sánh Nagelsmann với những tiền nhiệm huyền thoại như Franz Beckenbauer, Rudi Voller, Jurgen Klinsmann và Berti Vogts, những người đều có sự nghiệp lẫy lừng trước khi cầm quân.

Ông chỉ ra rằng Nagelsmann là huấn luyện viên trưởng đầu tiên của Đức trong vòng 40 năm qua không có lý lịch cầu thủ chuyên nghiệp, và ngay cả đội ngũ trợ lý của ông cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Những phát biểu của Lehmann được đưa ra trong bối cảnh dư luận Đức đang cực kỳ thất vọng sau màn trình diễn tại Bắc Mỹ. Việc thiếu một người thầy từng trực tiếp trải qua áp lực trên sân cỏ, theo ông, chính là rào cản ngăn "Die Mannschaft" tiến bộ.

Đức gỡ hòa 1-1 trước Paraguay Sáng 30/6, Kai Havertz đánh đầu hiểm hóc vào lưới Paraguay gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.