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Thể thao World Cup 2026

Dàn sao tuyển Đức không dám đá luân lưu

  • Thứ ba, 30/6/2026 18:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thất bại tủi hổ của tuyển Đức trước Paraguay phơi bày sự thiếu bản lĩnh khi dàn trụ cột đùn đẩy trách nhiệm sút luân lưu lên vai hậu vệ Jonathan Tah.

Jonathan Tah hóa "tội đồ" ở trận đấu với Paraguay.

Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu ở cuộc chạm trán Paraguay tại vòng 32 đội World Cup 2026 khiến tuyển Đức chính thức bị loại. Tuy nhiên, thông tin chấn động từ tờ BILD cho thấy thảm họa này không chỉ đến từ yếu tố chuyên môn mà còn xuất phát từ sự rệu rã về tinh thần ngay trong nội bộ "Die Mannschaft".

Bước ngoặt xảy ra ở lượt sút thứ sáu. Jonathan Tah bước lên và sút bóng vọt xà, là nguyên nhân chính tiễn đại diện châu Âu về nước. Điều đáng nói, đây là quả phạt đền đầu tiên trong suốt sự nghiệp chuyên nghiệp của anh.

Hậu vệ thuộc biên chế Bayern Munich buộc phải nhận trọng trách vì các ngôi sao khác trên sân đều có thái độ do dự và lẩn tránh thực hiện quả đá quyết định. Tại thời điểm đó, những cái tên giàu kinh nghiệm đều có mặt trên sân nhưng không ai sẵn sàng bước lên chấm 11 m.

Trước đó, các cầu thủ do Julian Nagelsmann chỉ định gồm Kai Havertz, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Nick Woltemade và Nadiem Amiri hoàn thành 5 lượt sút đầu tiên với kết quả hòa 3-3.

Việc các trụ cột còn lại không dám nhận trách nhiệm ở lượt sút thứ sáu được xem là minh chứng rõ nét cho sự thiếu vắng "tinh thần chiến thắng" của bóng đá Đức hiện tại.

Đức gỡ hòa 1-1 trước Paraguay Sáng 30/6, Kai Havertz đánh đầu hiểm hóc vào lưới Paraguay gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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