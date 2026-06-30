Tuyển Đức lại sụp đổ

Thất bại trước Paraguay không chỉ là bi kịch luân lưu, mà là chương mới trong chuỗi thảm họa World Cup kéo dài của tuyển Đức.

Đức rời World Cup 2026 ngay từ vòng 32 đội sau trận hòa Paraguay 1-1 và thất bại 3-4 trên chấm luân lưu. Một kết cục cay đắng, nhưng không bất ngờ nếu nhìn vào 120 phút trước đó. Đội bóng của Julian Nagelsmann có bóng, có thời gian, có danh tiếng và có vị thế cửa trên. Thứ họ không có là một trận đấu đủ hay để xứng đáng đi tiếp.

Cầm bóng để bế tắc

Truyền thông Đức gọi đây là “thảm họa World Cup tiếp theo”. Cách gọi ấy nặng, nhưng đúng. Sau cú ngã ở vòng bảng năm 2018, thêm một lần bị loại sớm năm 2022, Đức đến World Cup 2026 với kỳ vọng sửa sai. Nhưng thay vì mở ra chu kỳ mới, họ lại kéo dài cảm giác đổ vỡ quen thuộc.

Đây không còn là tai nạn. Một lần thất bại có thể là cú sốc. Hai lần là khủng hoảng. Đến lần này, nó trở thành vấn đề hệ thống.

Số liệu sau trận càng làm thất bại ấy khó bào chữa. Đức kiểm soát bóng 75%, tung ra 21 cú sút so với 7 của Paraguay, sút trúng đích 6 lần và hưởng tới 16 quả phạt góc. Họ cũng đạt xG 1,49, cao hơn nhiều so với 0,42 của đối thủ.

Nhưng các con số ấy không kể câu chuyện về một đội áp đảo. Chúng kể câu chuyện về một đội cầm bóng nhiều, dứt điểm nhiều, nhưng không đủ sắc để kết liễu trận đấu.

Paraguay không cần làm điều quá phức tạp. Họ lùi sâu, tranh chấp quyết liệt, khóa trung lộ, kéo trận đấu vào vùng khó chịu và chờ khoảnh khắc. Đội bóng Nam Mỹ chơi đúng thân phận, đúng năng lực và đúng kế hoạch.

Đức thì không.

Đội bóng từng là biểu tượng của sự lạnh lùng và hiệu quả giờ trở nên nặng nề trong chính thứ bóng đá kiểm soát của mình. Họ chuyền nhiều, nhưng không tạo ra áp lực tương xứng. Họ đưa bóng lên 1/3 cuối sân, rồi mắc kẹt. Họ cầm bóng như đội mạnh, nhưng tấn công như một tập thể thiếu niềm tin.

Đức kiểm soát bóng 75% và tung 21 cú sút, nhưng vẫn không thể kết liễu Paraguay.

Vấn đề lớn nhất của Đức nằm ở chất lượng tấn công. Trước khối phòng ngự thấp của Paraguay, họ cần tốc độ xử lý, cần những pha di chuyển phá cấu trúc, cần một cầu thủ biết mở khóa trận đấu. Nhưng Đức chỉ có các đường chuyền an toàn và những pha lên bóng quá dễ đoán.

Bóng được đưa ra biên, trả vào trong, rồi lại bị đẩy ra biên. Nhịp tấn công không đủ nhanh để kéo Paraguay lệch khối. Các pha phối hợp không đủ sắc để xuyên qua lớp phòng ngự đầu tiên. Đức cầm bóng nhiều, nhưng không điều khiển được trận đấu. Đó là kiểu kiểm soát vô hại.

Paraguay mở tỷ số 1-0 trước Đức Sáng 30/6, Julio Enciso có pha đánh đầu hiểm hóc vào lưới Đức mở tỷ số 1-0 cho Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Thống kê cơ hội lớn phơi bày rõ vấn đề này. Đức tạo 2 cơ hội lớn, nhưng Paraguay cũng có 2. Nghĩa là sau 75% thời lượng kiểm soát bóng, 21 cú sút và 16 quả phạt góc, đội bóng của Nagelsmann vẫn không tạo được khoảng cách rõ ràng về chất lượng cơ hội. Một đội cửa trên có thể áp đảo mặt sân. Nhưng nếu số cơ hội thật sự nguy hiểm không vượt trội, ưu thế ấy chỉ là lớp vỏ.

Paraguay hiểu điều đó. Họ không cần tranh bóng bằng mọi giá. Họ cho Đức cầm bóng ở những khu vực ít nguy hiểm, rồi bóp nghẹt khoảng trống khi bóng tiến gần vùng cấm. Càng đá, Đức càng sốt ruột. Càng sốt ruột, họ càng lộ rõ sự thiếu ý tưởng.

Quyết định nhân sự của Nagelsmann càng làm thất bại thêm khó bào chữa. Trong một trận đấu cần đột biến, Jamal Musiala không đá chính. Thay vào đó, Deniz Undav được trao cơ hội với kỳ vọng tăng sức nặng cho hàng công. Nhưng phương án ấy phá sản.

Undav gần như mất hút trong hiệp một. Anh không kéo được trung vệ Paraguay ra khỏi vị trí, không liên kết tốt với Kai Havertz, cũng không tạo sức ép rõ ràng trong vùng cấm.

Khi một lựa chọn chiến thuật không tạo ra hiệu ứng, HLV phải chịu trách nhiệm. Nagelsmann không chỉ sai ở một con người. Ông sai ở cách đọc trận đấu từ đầu.

Julian Nagelsmann đối mặt sức ép lớn khi tuyển Đức rời World Cup sau màn trình diễn thiếu ý tưởng.

Musiala vào sân sau đó và giúp Đức sáng hơn, nhưng mọi thứ đã trễ. Paraguay khi ấy càng có lý do để đá thấp, kéo dài thời gian và đưa trận đấu về loạt luân lưu. Đội cửa dưới thường sợ một trận đấu mở. Nhưng họ không sợ một đối thủ cầm bóng nhiều mà thiếu dao sắc.

Đó là bi kịch của Đức. Họ không thiếu cầu thủ giỏi. Họ thiếu một hình hài đủ rõ. Một đội bóng lớn không thể sống bằng quyền kiểm soát bóng nếu không biết dùng nó để làm đau đối thủ.

VAR không cứu được sự thật

Bàn thắng bị từ chối của Jonathan Tah trong hiệp phụ là chi tiết gây tranh cãi. Nếu bàn đó được công nhận, Đức có thể đi tiếp. Câu chuyện sau trận có thể rẽ sang hướng khác. Nagelsmann có thể được nói về như người sống sót. Các vấn đề chiến thuật có thể bị che đi bởi kết quả.

Đức gỡ hòa 1-1 trước Paraguay Sáng 30/6, Kai Havertz đánh đầu hiểm hóc vào lưới Paraguay gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Nhưng đó cũng là lý do thất bại này cần được nhìn thẳng. VAR có thể lấy đi một bàn thắng. VAR không thể xóa 120 phút Đức chơi bế tắc trước Paraguay. Một quyết định trọng tài gây tranh cãi không thể trở thành tấm màn che cho cả trận đấu thiếu tốc độ, thiếu sáng tạo và thiếu bản lĩnh kết liễu.

Đức từng xây dựng danh tiếng bằng khả năng thắng những trận kiểu này. Khi đối thủ lùi sâu, họ biết bẻ khóa. Khi trận đấu căng, họ biết lạnh lùng. Khi cơ hội đến, họ biết kết liễu. Nhưng phiên bản hiện tại không còn những phẩm chất ấy ở mức ổn định.

Thất bại trước Paraguay nối dài chuỗi ác mộng World Cup của bóng đá Đức sau các cú ngã năm 2018 và 2022.

Thất bại trước Paraguay vì thế không chỉ là một cú ngã. Nó là lời xác nhận rằng bóng đá Đức vẫn mắc kẹt trong hậu chấn sau năm 2014. Những thay đổi về HLV, thế hệ cầu thủ và triết lý thi đấu chưa tạo ra một đội tuyển đủ đáng tin ở sân khấu lớn.

Paraguay thắng vì họ biết chịu đựng. Đức thua vì họ không biết giải quyết trận đấu. Một bên hiểu giới hạn của mình và chơi đúng với nó. Bên còn lại mang danh đội lớn, nhưng không còn quyền lực của một đội lớn.

Đây là điều đau nhất với tuyển Đức. Họ không bị đánh bại bởi một siêu cường. Họ bị loại bởi một đối thủ kỷ luật hơn, thực tế hơn và lạnh lùng hơn. Ở World Cup, danh tiếng không đá thay con người. Quá khứ không sút thay hiện tại.

Sau 2018 và 2022, Đức cần một giải đấu để chứng minh họ đã trở lại. Nhưng World Cup 2026 lại trao cho họ một vết sẹo mới. Không phải vì thua luân lưu. Không phải chỉ vì VAR. Mà vì trong một trận đấu phải thắng, Đức một lần nữa cho thấy họ chưa thoát khỏi chính mình.

Đó mới là thảm họa thật sự.