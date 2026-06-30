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Thể thao World Cup 2026

Đức giúp Brazil nối dài kỷ lục World Cup

  • Thứ ba, 30/6/2026 07:59 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Thất bại của Đức trước Paraguay giúp Brazil chắc chắn giữ vị thế đội tuyển duy nhất 5 lần vô địch, bất chấp kết quả của phần còn lại tại World Cup 2026.

Đức gục ngã đau đớn trên chấm luân lưu trước Paraguay. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 khép lại với kết quả nào, Brazil vẫn sẽ là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu trong ít nhất bốn năm tới.

Sáng 30/6, tấm vé đi tiếp của Paraguay sau chiến thắng trước Đức ở vòng 32 đội chính thức xóa bỏ khả năng "Selecao" bị san bằng kỷ lục năm lần vô địch thế giới ngay tại kỳ World Cup này.

Sau hai kỳ liên tiếp dừng bước ngay từ vòng bảng, Đức trở lại vòng đấu loại trực tiếp với kỳ vọng tìm lại vị thế. Tuy nhiên, đội bóng từng bốn lần đăng quang tiếp tục gây thất vọng khi bị Paraguay loại trên chấm luân lưu ngay ở vòng 32 đội, qua đó lỡ cơ hội cân bằng thành tích của Brazil.

Chức vô địch gần nhất của "Cỗ xe tăng" đến từ World Cup 2014. Nếu đăng quang trên đất Bắc Mỹ, đội tuyển này sẽ sở hữu năm danh hiệu, ngang bằng Brazil. Tuy nhiên, giấc mơ ấy đã khép lại sau thất bại trước Paraguay.

Hiện Brazil vẫn dẫn đầu bảng vàng World Cup với 5 lần vô địch vào các năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002. Xếp sau là Đức và Italy cùng có 4 danh hiệu. Tuy nhiên, Italy thậm chí không thể giành vé dự World Cup 2026.

Trong số các đội còn góp mặt tại giải, Argentina là đội duy nhất có thể nâng tổng số chức vô địch lên bốn lần nếu đăng quang, còn Pháp hướng đến danh hiệu thứ ba trong lịch sử. Dù vậy, cả hai vẫn chưa thể đe dọa vị trí số một của Brazil trên bảng xếp hạng những đội tuyển giàu thành tích nhất World Cup.

Kết quả từ trận Đức - Paraguay vì thế không chỉ tạo nên cú sốc lớn của vòng knock-out mà còn giúp Brazil tiếp tục độc chiếm một cột mốc lịch sử, ít nhất cho đến kỳ World Cup 2030.

Paraguay thắng Đức sau loạt luân lưu nghẹt thở Sáng 30/6, Jose Canale thực hiện thành công lượt sút luân lưu quyết định, giúp Paraguay đánh bại Đức 4-3 (cả 2 đội hòa 1-1 sau 120 phút) và giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

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Đào Trần

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