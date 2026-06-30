HLV Nagelsmann tự tay biến tuyển Đức thành đội bóng lót đường

Thất bại trước Paraguay trên chấm luân lưu phơi bày một tuyển Đức rối rắm, bạc nhược và bị chính Nagelsmann kéo xuống bằng những quyết định sai lầm.

Julian Nagelsmann chịu sức ép lớn sau khi tuyển Đức bị Paraguay loại ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Người Mỹ có câu: “Thật ngu ngốc khi cứ làm y chang một cách mà đòi kết quả khác đi”. HLV Julian Nagelsmann của tuyển Đức chắc chắn không phải là kẻ ngu ngốc, nhưng ông đã đẩy tuyển Đức vào hố sâu thất bại vì sự cứng đầu của chính mình.

Trên thực tế, trước Paraguay sáng 30/6, Nagelsmann không “làm y chang” khi đẩy Jamal Musiala lên ghế dự bị và đưa Deniz Undav vào đội hình chính ở vị trí tiền đạo lùi phía sau Kai Havertz. Tuy nhiên, giải pháp đó hoàn toàn không mang lại hiệu quả cần thiết. Trong suốt thời gian có mặt trên sân, tiền đạo của VfB Stuttgart chỉ có một cú sút không trúng đích với xG vỏn vẹn 0,03. Vấn đề của tuyển Đức không phải là các tiền đạo không biết cách đưa bóng vào lưới đối phương.

Sự “y chang” tai hại của Nagelsmann là việc ông vẫn cứng nhắc một cách khó hiểu với cách sắp xếp nhân sự và chiến thuật phía sau hàng tiền đạo. Leroy Sane nhạt nhòa ở vòng bảng vẫn được tin tưởng đá chính gần 90 phút. Kết quả là gì?

0/7 pha qua người thành công, 0/8 quả tạt chính xác, 1/9 lần tranh chấp tay đôi thành công và xG chỉ 0,09. Cánh phải của tuyển Đức hoàn toàn tê liệt vì sự vô dụng của Sané.

Những lựa chọn khó hiểu của Nagelsmann

Florian Wirtz, một số 10 đích thực, bị ép bám biên trái dù không đủ tốc độ để chạy đua và vượt mặt hậu vệ biên. Tiền vệ của Liverpool chơi không tệ khi thực hiện pha kiến tạo đẹp mắt, giúp Havertz gỡ hòa 1-1, và có thêm một cú tạt chuẩn xác khác để cầu thủ Arsenal đánh đầu nguy hiểm. Nhưng cách Nagelsmann triển khai Wirtz khiến tuyển Đức mất đi một nhạc trưởng có khả năng tạo khoảng trống, kiến thiết và đe dọa khung thành đối phương từ khu vực trung lộ.

Với Sane và Wirtz, hai cánh của tuyển Đức hoàn toàn thiếu khả năng xuyên phá. Hậu quả là khi toàn đội hình Paraguay lùi sâu phòng ngự boong-ke, các cầu thủ Đức chỉ biết chuyền bóng qua lại mà không tạo ra cơ hội ghi bàn thực sự đáng kể nào. Havertz và Undav rơi vào trạng thái đói bóng trong vòng cấm địa đối phương, rồi trở nên “vô hại”, dù đó không phải lỗi của họ.

Leroy Sané gây thất vọng khi được Nagelsmann đặt niềm tin trong trận đấu Đức cần sự đột biến.

Sự bảo thủ đến mức dại khờ của Nagelsmann còn thể hiện rõ ở việc ông tiếp tục để Aleksandar Pavlovic đá chính ở vị trí tiền vệ đánh chặn, dù cầu thủ Bayern Munich chơi cực tệ suốt ba trận vòng bảng. Tương tự những gì đã thể hiện trước đó, Pavlovic lại liên tục mất bóng và chuyền hỏng, khiến hàng loạt đợt triển khai bóng của tuyển Đức bị gãy ngay khi bắt đầu.

Trước trận, hàng loạt cựu hảo thủ Đức, bao gồm Lothar Matthäus, Philipp Lahm và Mats Hummels, liên tục kêu gọi Nagelsmann đưa đội trưởng Joshua Kimmich trở lại vị trí giữa sân, nhưng HLV tuyển Đức bỏ ngoài tai. Mãi đến phút 79, khi Waldemar Anton vào sân, Kimmich mới được trả lại vị trí sở trường. Lập tức, anh thực hiện hàng loạt đường chuyền dài chính xác cho đồng đội ở hai cánh. Điều chỉnh đó đến quá muộn và không phát huy được hiệu quả cần thiết.

Hệ thống tự làm khó mình

Nhìn lại toàn bộ chiến dịch World Cup 2026 của tuyển Đức, có thể thấy rõ hệ thống chiến thuật của Nagelsmann quá cồng kềnh, với những mắt xích lạc nhịp. Sơ đồ 4-2-3-1 bất đối xứng, với Kimmich bó vào trung lộ như một trung vệ thứ ba, trong khi hậu vệ cánh trái Nathaniel Brown bó vào như một tiền vệ, đã gây ra hàng loạt xáo trộn trên sân.

Khu vực giữa sân của tuyển Đức trở nên quá chật chội, không có không gian xoay xở. Cặp tiền vệ trung tâm Pavlovic và Felix Nmecha giẫm chân lên nhau. Việc Kimmich bó vào trong cũng tạo ra khoảng trống mênh mông bên cánh phải, vừa là lỗ hổng phòng ngự, vừa là điểm yếu trong tấn công. Sane thường xuyên phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Sane đã chơi quá tệ, nhưng việc buộc một tiền đạo cánh liên tục chạy suốt chiều dọc sân là mệnh lệnh vô lý.

Paraguay chỉ là người kết liễu, còn Nagelsmann mới là người tự đẩy tuyển Đức vào một kỳ World Cup thảm hại nữa.

Vấn đề nhân sự của tuyển Đức còn nằm ở cách Nagelsmann chọn quân trước thềm World Cup. Một tiền đạo cánh giàu tốc độ và sức mạnh như Said El Mala, người ghi 13 bàn cho đội bóng nhỏ FC Köln mùa giải vừa qua, hoàn toàn đủ khả năng tạo đột biến ở những phút cuối trận, khi các cầu thủ Paraguay đã kiệt sức.

Tom Bischof, tiền vệ trẻ có kỹ thuật, sự đa năng và khả năng sút xa cực tốt của Bayern Munich, cũng bị ngó lơ. Khi cả đội ở thế bế tắc, một cú sút xa hoàn toàn có thể tạo ra đột biến.

Đức gỡ hòa 1-1 trước Paraguay Sáng 30/6, Kai Havertz đánh đầu hiểm hóc vào lưới Paraguay gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Tuyển Đức hiện tại rõ ràng kém xa thế hệ 2010-2014 về chất lượng nhân sự. Nhưng với những cầu thủ sẵn có, Nagelsmann hoàn toàn có thể đưa Đức đi xa hơn, chơi thuyết phục hơn, thay vì bất lực và hèn kém trước Ecuador và Paraguay. Sự cứng đầu của ông đẩy cả đội tuyển lẫn chính bản thân ông vào hố sâu của thất bại nhục nhã, không thể ngẩng đầu.

Sau ba kỳ World Cup thảm hại liên tiếp, giờ đây nhà cựu vô địch thế giới chỉ còn xứng với vai trò “đội bóng lót đường”, tham dự giải cho đủ số. Nagelsmann nhiều khả năng sẽ bị sa thải. Ai sẽ là vị cứu tinh của bóng đá Đức? Jürgen Klopp chăng? Nhìn cách Liên đoàn Bóng đá Đức phản ứng chậm chạp và nhu nhược sau thất bại năm 2018, có lẽ các cổ động viên Đức không nên hy vọng nhiều.