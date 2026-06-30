Phản ứng của Roy Keane, Henry sau bàn thắng bị từ chối của Tah

Sáng 30/6, Thierry Henry, Roy Keane và Thomas Muller đồng loạt lên tiếng chỉ trích việc VAR từ chối bàn thắng của Jonathan Tah ở trận Đức thua Paraguay.

Jonathan Tah là người đá hỏng quả luân lưu quyết định trước Paraguay. Ảnh: Reuters

Thierry Henry là người phản ứng mạnh mẽ nhất. Cựu tiền đạo người Pháp cho rằng đây là một quyết định “điên rồ”, đi ngược lại tinh thần bóng đá. Theo Henry, Jonathan Tah đã bật lên hợp lệ, chiếm điểm rơi và đánh đầu rõ ràng vào lưới. Ông nhấn mạnh những va chạm nhẹ với thủ môn không thể đủ để tước bỏ một bàn thắng hợp lệ. Henry cũng cho rằng VAR chỉ nên can thiệp khi có sai lầm rõ ràng, thay vì can thiệp vào những tình huống mang tính tranh chấp bình thường.

Roy Keane cũng không giấu được sự bức xúc khi gọi quyết định này là “một trò hề”. Cựu đội trưởng Manchester United cho rằng bóng đá đang trở nên ''quá mềm yếu'', khi những va chạm rất nhẹ cũng bị thổi phạt. Theo Keane, VAR lẽ ra phải hỗ trợ trọng tài, nhưng trong tình huống này lại tạo ra một quyết định khó chấp nhận, làm biến dạng bản chất của những pha tranh chấp trong vùng cấm.

Trong khi đó, Thomas Muller bày tỏ sự thất vọng khi trả lời phỏng vấn với Sky Sports và cho rằng Đức đã bị tước đi một bàn thắng hợp lệ. Tiền đạo kỳ cựu khẳng định Jonathan Tah đã thắng trong pha không chiến một cách công bằng và dứt điểm chính xác, nhưng khoảnh khắc đó bị từ chối bởi một cách diễn giải mà anh cho rằng khó hiểu và thiếu nhất quán. Muller cảm thấy bất công khi một quyết định từ phòng VAR có thể thay đổi cục diện cả trận đấu.

Jonathan Tah suýt trở thành người hùng tuyển Đức nếu VAR không từ chối pha lập công của anh vào lưới Paraguay sáng 30/6. Ảnh: Reuters.

Pha bóng diễn ra khi trung vệ tuyển Đức bật cao đánh đầu trong một tình huống bóng bổng. Anh chiếm trọn điểm rơi, thực hiện cú dứt điểm cận thành đưa bóng vào lưới trong sự phấn khích của các đồng đội. Tuy nhiên, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã quyết định không công nhận bàn thắng, với lý do trung vệ tuyển Đức đã tác động đến thủ môn trong quá trình tranh chấp.

Quyết định này lập tức làm thay đổi hoàn toàn trận đấu. Đức mất đi lợi thế quan trọng, trong khi Paraguay giữ được thế trận và kéo trận đấu vào loạt luân lưu cân não. Trên chấm 11 m, đại diện Nam Mỹ bản lĩnh hơn và giành chiến thắng 4-3 (cả 2 đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu chính thức), qua đó loại Đức khỏi World Cup 2026.

Đáng buồn hơn, đây đã là kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp Đức không thể góp mặt ở vòng 16 đội. Từ nhà vô địch năm 2014 đến những lần sớm chia tay vào năm 2018, 2022 và giờ là 2026, "Die Mannschaft" đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ.

Paraguay thắng Đức sau loạt luân lưu nghẹt thở Sáng 30/6, Jose Canale thực hiện thành công lượt sút luân lưu quyết định, giúp Paraguay đánh bại Đức 4-3 (cả 2 đội hòa 1-1 sau 120 phút) và giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.