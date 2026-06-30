Phản ứng của HLV Julian Nagelsmann trên cabin huấn luyện sau thất bại của tuyển Đức trước Paraguay ở vòng 1/16 World Cup 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc nổi giận của HLV Đức gây bão mạng.

Rạng sáng 30/6, Đức hòa 1-1 với Paraguay sau 120 phút thi đấu trước khi thua 3-4 ở loạt sút luân lưu, qua đó phải dừng bước tại World Cup 2026.

Trong một khoảnh khắc được ống kính truyền hình ghi lại, HLV Nagelsmann tỏ rõ sự tức giận và thất vọng trước màn trình diễn của các học trò. Biểu cảm đầy tức giận của cựu HLV Bayern Munich nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều CĐV cho rằng gương mặt của Nagelsmann nói lên tất cả sau khi đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới phải dừng bước sớm. Không ít bình luận mô tả đây là "gương mặt của sự đau đớn", phản ánh cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ Đức sau tiếng còi mãn cuộc.

Trên sân, Đức kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của Paraguay. Ở loạt sút luân lưu, Kai Havertz, Nick Woltemade và Jonathan Tah đều thực hiện không thành công, trong khi Paraguay chỉ đá hỏng hai lượt.

Sau chức vô địch World Cup 2014, Đức tiếp tục gây thất vọng khi sớm dừng bước ở ba kỳ World Cup gần nhất. Tại các giải đấu năm 2018 và 2022, đại diện châu Âu đều bị loại ngay từ vòng bảng. Đến World Cup 2026, "Die Mannschaft" tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch khi phải dừng bước ngay từ vòng 32 đội.

Paraguay thắng Đức sau loạt luân lưu nghẹt thở Sáng 30/6, Jose Canale thực hiện thành công lượt sút luân lưu quyết định, giúp Paraguay đánh bại Đức 4-3 (cả 2 đội hòa 1-1 sau 120 phút) và giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.