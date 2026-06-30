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Khoảnh khắc nổi giận của HLV Đức gây bão mạng.
Rạng sáng 30/6, Đức hòa 1-1 với Paraguay sau 120 phút thi đấu trước khi thua 3-4 ở loạt sút luân lưu, qua đó phải dừng bước tại World Cup 2026.
Trong một khoảnh khắc được ống kính truyền hình ghi lại, HLV Nagelsmann tỏ rõ sự tức giận và thất vọng trước màn trình diễn của các học trò. Biểu cảm đầy tức giận của cựu HLV Bayern Munich nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.
Nhiều CĐV cho rằng gương mặt của Nagelsmann nói lên tất cả sau khi đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới phải dừng bước sớm. Không ít bình luận mô tả đây là "gương mặt của sự đau đớn", phản ánh cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ Đức sau tiếng còi mãn cuộc.
Trên sân, Đức kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của Paraguay. Ở loạt sút luân lưu, Kai Havertz, Nick Woltemade và Jonathan Tah đều thực hiện không thành công, trong khi Paraguay chỉ đá hỏng hai lượt.
Sau chức vô địch World Cup 2014, Đức tiếp tục gây thất vọng khi sớm dừng bước ở ba kỳ World Cup gần nhất. Tại các giải đấu năm 2018 và 2022, đại diện châu Âu đều bị loại ngay từ vòng bảng. Đến World Cup 2026, "Die Mannschaft" tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch khi phải dừng bước ngay từ vòng 32 đội.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.