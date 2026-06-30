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Thể thao World Cup 2026

Ancelotti gây sốt với phản ứng lạnh như băng khi Brazil ngược dòng

  • Thứ ba, 30/6/2026 08:00 (GMT+7)
  • 23 phút trước

HLV Carlo Ancelotti trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi gần như không bộc lộ cảm xúc trong cả hai bàn thắng giúp Brazil thắng ngược Nhật Bản 2-1 rạng sáng 30/6.

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HLV Ancelotti cùng Brazil trải qua trận ngược dòng cảm xúc trước Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026 đưa Brazil tiến vào vòng 1/8, nhưng khoảnh khắc được nhắc đến nhiều sau trận lại không phải của Casemiro hay Gabriel Martinelli, mà là HLV Carlo Ancelotti.

Trong khi các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện và người hâm mộ vỡ òa sau hai bàn thắng của Casemiro và Martinelli, chiến lược gia người Italy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Những đoạn video ghi lại phản ứng của ông nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Ở bàn gỡ hòa của Casemiro đầu hiệp hai, Ancelotti vẫn đang trao đổi với trợ lý Paul Clement. Khi bóng đi vào lưới, ông chỉ lặng lẽ quan sát, lùi lại vài bước rồi chống hai tay lên hông, gần như không có bất kỳ màn ăn mừng nào.

Đến bàn thắng quyết định của Martinelli ở những phút bù giờ, hình ảnh tương tự lặp lại. Trong lúc toàn bộ cầu thủ dự bị lao vào sân để chia vui, Ancelotti chỉ quay sang bắt tay trợ lý, chỉnh lại cặp kính rồi ra hiệu yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh.

Phản ứng "lạnh như băng" của nhà cầm quân 67 tuổi lập tức tạo nên làn sóng tranh luận. Một CĐV hài hước đặt câu hỏi: "Liệu nếu Brazil vô địch World Cup lần thứ sáu, Ancelotti có thể hiện chút cảm xúc nào không?".

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HLV người Italy bắt tay Ayumu Seko sau trận. Ảnh: Reuters.

Một tài khoản khác bình luận: "Ancelotti cứ thong thả đi trên sân, chẳng hề biểu lộ cảm xúc nào, như thể đang tạo ra một hào quang rất riêng".

Nhiều người còn đùa rằng phản ứng của cựu HLV Real Madrid giống như: "Lại thêm một trận đấu nữa thôi". Một CĐV khác viết: "Ông ấy vừa nhai kẹo cao su, vừa bắt tay đối thủ sau trận như thể chẳng có chuyện gì xảy ra".

Thậm chí có ý kiến còn ví von: "Tôi cạn lời. Ông già ấy cư xử như thể vẫn đang chỉ đạo một trận đấu ở Bernabeu".

Sự điềm tĩnh của Ancelotti cũng được xem là hình ảnh quen thuộc xuyên suốt sự nghiệp cầm quân. Sau khi giúp Brazil vượt qua Nhật Bản, chiến lược gia người Italy sẽ cùng các học trò chờ đối thủ tiếp theo ở vòng 1/8 để tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2026.

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Đào Trần

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