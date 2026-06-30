Truyền thông thế giới ngả mũ trước Brazil

Rạng sáng 30/6, Nhật Bản mở tỷ số nhưng để Brazil thắng ngược 2-1 bằng các pha lập công ở phút 56 và 90+6 trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup. Tờ L'Equipe dùng dòng tiêu đề ngắn gọn với chữ "Hoành tráng" để nói về chiến công của Brazil trước Nhật Bản.