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Thể thao World Cup 2026

Truyền thông thế giới ngả mũ trước Brazil

  • Thứ ba, 30/6/2026 06:32 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Brazil chính thức giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau khi đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1 trong một trận đấu kịch tính tới phút cuối ở vòng 32 đội rạng sáng 30/6.

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Rạng sáng 30/6, Nhật Bản mở tỷ số nhưng để Brazil thắng ngược 2-1 bằng các pha lập công ở phút 56 và 90+6 trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup. Tờ L'Equipe dùng dòng tiêu đề ngắn gọn với chữ "Hoành tráng" để nói về chiến công của Brazil trước Nhật Bản.
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Bàn thắng ở phút 90+6 của Gabriel Martinelli giúp Brazil giành chiến thắng nghẹt thở 2-1. Tờ Olé của Argentina đưa tin về hành trình giành chiến thắng và giành vé đi tiếp của Brazil.
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Tờ Marca của Tây Ban Nha hết lời khen ngợi bàn thắng của Martinelli giúp Brazil tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026.
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Báo A Bola của Bồ Đào Nha đưa ngắn gọn về việc Brazil giành quyền vào vòng tiếp theo.
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Một tờ báo khác của Tây Ban Nha là AS ca ngợi bàn thắng của cựu cầu thủ Real Madrid, Casemiro. Dù vậy, đây được xem là màn chuộc lỗi của Casemiro khi anh mắc lỗi trong bàn mở tỷ số của Nhật Bản.
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Tờ The Sun với phong cách chơi chữ quen thuộc, nhấn mạnh chiến thắng của Brazil là "Gift of the Gab" (một thành ngữ nói về duyên ăn nói, thuyết phục), ám chỉ đến tên của Gabriel Martinelli và người kiến tạo bàn gỡ hoà Gabriel Magalhaes.
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Tờ Record của Bồ Đào Nha ghi lại khoảnh khắc ăn mừng của Neymar và Casemiro, đồng thời nhấn mạnh bàn thắng phút bù giờ giúp Brazil đi tiếp.
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Tờ Athletic đăng dòng tiêu đề gợi mở "Brazil khiến Nhật Bản tan nát trái tim bằng bàn thắng ở những giây cuối. Carlo Ancelotti đã làm điều đó như thế nào?".
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Báo Bild của Đức ca ngợi màn trình diễn thần kỳ của Vini Jr. và việc Brazil giành vé vào vòng tiếp theo ở phút bù giờ.

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Đào Trần

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