Tiền thưởng khổng lồ của tuyển Brazil

Việc giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026 mang về khoản tiền thưởng đáng kể cho Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF).

Tuyển Brazil kiếm bộn tiền. Ảnh: Reuters.

Theo cơ chế phân chia tiền thưởng của FIFA, việc lọt vào vòng 1/8 giúp CBF nhận thêm 15 triệu USD . Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền Brazil thu về từ World Cup 2026 lên tới khoảng 35 triệu USD . Con số này bao gồm tiền thưởng cho việc tham dự vòng bảng, thành tích ở vòng bảng cũng như thành tích vượt qua vòng knock-out đầu tiên.

Khoản tiền thưởng lớn phản ánh tầm quan trọng của việc tiến sâu tại World Cup, không chỉ về mặt thành tích thể thao mà còn ở khía cạnh tài chính đối với các liên đoàn bóng đá. Với Brazil, một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhất lịch sử giải đấu, nguồn thu này tiếp tục củng cố nguồn lực cho các kế hoạch phát triển bóng đá trong tương lai.

Việc giành quyền đi tiếp cũng giúp “Selecao” duy trì mục tiêu chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ sáu trong lịch sử. Tuy nhiên, chặng đường phía trước được dự báo sẽ ngày càng khó khăn khi họ phải đối mặt với những đối thủ mạnh ở các vòng đấu tiếp theo.

Theo lịch dự kiến, Brazil sẽ ra sân ở vòng 1/8 vào rạng sáng 6/7 tại New Jersey. Đối thủ của “Selecao” sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy. Nếu lọt vào tứ kết, Brazil sẽ kiếm thêm 19 triệu USD .

Brazil ấn định chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.