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Thể thao World Cup 2026

Triệu lượt xem bài dự đoán chính xác người đưa Brazil đi tiếp

  • Thứ ba, 30/6/2026 06:31 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Một CĐV Brazil gây sốt mạng xã hội khi dự đoán chính xác Gabriel Martinelli sẽ ghi bàn quyết định giúp Brazil đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1, giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Martinelli toả sáng ở phút bù giờ giúp Brazil đi tiếp. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 30/6 trong trận đấu thứ hai của vòng 32 đội World Cup 2026, ngay giữa thời điểm trận Brazil gặp Nhật Bản vẫn đang giằng co với tỷ số 1-1, một bài đăng trên mạng xã hội X bất ngờ thu hút sự chú ý khi dự đoán Gabriel Martinelli sẽ trở thành người ghi bàn đưa "Selecao" đi tiếp.

Chủ nhân bài đăng là tài khoản Chorume do Gremio, sở hữu hơn 100.000 người theo dõi. Dòng trạng thái được đăng lúc khi trận đấu mới trôi qua khoảng giữa hiệp hai. Người này viết rằng "bàn thắng đầy may mắn giúp Brazil giành vé đi tiếp sẽ rơi đúng vào chân Martinelli".

Điều khiến bài viết lan truyền mạnh là chỉ ít phút sau, kịch bản ấy thực sự xảy ra. Martinelli ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil, qua đó đưa đội bóng áo vàng xanh vượt qua Nhật Bản để tiến vào vòng 1/8.

Tuy nhiên, bài đăng cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Cụm từ "bàn thắng may mắn" được sử dụng nhằm ám chỉ pha lập công của Martinelli đến nhiều từ yếu tố vận may hơn là đẳng cấp. Không ít người phản đối cách diễn đạt này, bởi tiền đạo Arsenal đã xử lý bình tĩnh và thực hiện cú dứt điểm chất lượng để đánh bại thủ môn đối phương.

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Bài đăng dự đoán gây sốt của fan Brazil.

Dù gây tranh cãi, bài đăng vẫn tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Tính đến thời điểm bài báo được đăng, nội dung này đã tiếp cận hơn 1,4 triệu tài khoản, thu về gần 70.000 lượt thích cùng ít nhất 1.000 bình luận. Đây được xem là một trong những khoảnh khắc thú vị nhất trên mạng xã hội sau chiến thắng của Brazil trước Nhật Bản.

Trước đó, Brazil gặp nhiều khó khăn khi bị Nhật Bản dẫn trước ngay trong hiệp một sau sai lầm chuyền bóng của Danilo cùng việc Casemiro không kịp áp sát để Kaishu Sano dứt điểm thành công.

Sang hiệp hai, Casemiro chuộc lỗi bằng pha đánh đầu gỡ hòa từ quả tạt của Gabriel Magalhaes, trước khi Martinelli tỏa sáng với cú dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Nhật Bản, mang về chiến thắng nghẹt thở cho đại diện Nam Mỹ.

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Đào Trần

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