Báo chí thế giới gọi tuyển Đức là 'thảm họa'

Tờ Olé của Argentina dùng từ "Cú sốc lịch sử" để nói về chiến công của Paraguay. Họ chiến đấu không biết mệt mỏi sau 120 phút và giành chiến thắng trên chấm penalty, qua đó bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với sự vỡ oà của người hâm mộ.