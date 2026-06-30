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Thể thao World Cup 2026

Báo chí thế giới gọi tuyển Đức là 'thảm họa'

  • Thứ ba, 30/6/2026 09:00 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Sáng 30/6, Đức gây sốc cho truyền thông thế giới khi gục ngã trước Paraguay trên chấm luân lưu, qua đó dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.

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Sky Sports Đức đăng dòng tiêu đề "Thêm một thảm họa nữa tại World Cup! Đội tuyển Đức thua Paraguay trên chấm phạt đền" để miêu tả về thất bại của đội nhà.
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Tờ Sport1 khẳng định thảm hoạ của nước Đức tại World Cup đã đến, họ bị loại đầy cay đắng trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn.
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Tờ Marca của Tây Ban Nha gây hụt hẫng khi mô tả "Nước Đức chẳng còn gì, kể cả những quả penalty".
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Báo Gazetta dello Sport của Italy dùng một dòng tiêu đề dài hơn "Đúng là thảm hoạ của Đức! Paraguay thắng 5-4 (bao gồm tỷ số 1-1 ở 120 phút thi đấu) trên chấm phạt đền và tiến vào vòng 16 đội, Đức đã bị loại".
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Tờ A Bola của Bồ Đào Nha sốc và dùng từ "Không thể tin được" để nói về kết quả của trận Đức - Paraguay.
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Tờ Olé của Argentina dùng từ "Cú sốc lịch sử" để nói về chiến công của Paraguay. Họ chiến đấu không biết mệt mỏi sau 120 phút và giành chiến thắng trên chấm penalty, qua đó bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với sự vỡ oà của người hâm mộ.
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Tờ L'Equipe miêu tả ngắn gọn "Cơn địa chấn Paraguay". Đây cũng là cảm giác của hầu hết khán giả theo dõi World Cup 2026 khi biết tin Đức bị loại theo kịch bản không ngờ tới.
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Tại Đức, tờ Bild buồn bã viết "Đức chịu thất bại ê chề trong loạt sút luân lưu trước Paraguay". Sau chức vô địch năm 2014, Đức liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng ở World Cup 2018 và 2022, đến kỳ World Cup năm 2026 họ lại không thể góp mặt ở vòng 16 đội.

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