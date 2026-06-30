Klopp lôi Arsenal vào cơn giận của tuyển Đức

Jurgen Klopp chỉ trích dữ dội quyết định từ chối bàn thắng của Tah, đồng thời mỉa mai cách Arsenal từng ghi bàn từ các tình huống cố định.

Klopp không hài lòng với quyết định từ chối bàn thắng của Tah trong trận Đức thua Paraguay.

Jurgen Klopp không giữ được bình tĩnh sau thất bại của tuyển Đức trước Paraguay ở vòng 32 đội World Cup 2026. Cựu HLV Liverpool đặc biệt phẫn nộ với quyết định không công nhận bàn thắng của Jonathan Tah trong hiệp phụ, pha bóng lẽ ra có thể giúp Đức giành chiến thắng.

“Nếu bàn của Tah bị từ chối, vậy Arsenal đã không thể vô địch Anh. Họ ghi 60% số bàn theo cách đó”, Klopp nói.

Tình huống gây tranh cãi đến từ một pha cố định. Theo AS, trọng tài áp dụng điều được gọi là “luật chống Arsenal”, cho phép hủy bàn thắng nếu xuất hiện hành vi che chắn hoặc cản người trong vòng cấm, ngay cả khi bóng chưa được đưa vào cuộc.

Klopp nổi giận với trọng tài

Klopp cho rằng quyết định này quá nặng tay và tạo ra tiền lệ khó hiểu. Ông không chỉ nhắm vào trọng tài, mà còn lấy Arsenal làm ví dụ để chỉ ra sự thiếu nhất quán trong cách xử lý các pha bóng cố định.

Cựu HLV Liverpool từng nhiều lần đối đầu Arsenal tại Premier League nên hiểu rõ sự nguy hiểm của đội bóng này trong các tình huống dàn xếp đá phạt, phạt góc. Bởi vậy, phát biểu của Klopp lập tức gây chú ý, nhất là khi ông gắn quyết định ở trận Đức - Paraguay với cách Arsenal từng tận dụng các pha chắn người để tạo khoảng trống.

Nagelsmann chịu sức ép lớn sau khi tuyển Đức dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Tuy nhiên, cơn giận của Klopp không chỉ nằm ở một bàn thắng bị tước. Ông còn thất vọng với màn trình diễn của tuyển Đức.

“Có 500.000 cách để thắng một trận đấu. Vấn đề là phải tìm ra một cách. Bạn phải tấn công biên. Không có lựa chọn nào khác. Tất cả đều biết nhóm cầu thủ này giỏi thế nào, nhưng họ đã không thể hiện được điều đó trên sân”, Klopp nhận xét.

Tuyển Đức bị đặt dấu hỏi

Theo Klopp, Đức thất bại không chỉ vì chuyên môn, mà còn vì tâm lý. Paraguay vào trận với khát khao làm nên chuyện, trong khi Đức bị đè nặng bởi áp lực phải thắng.

“Paraguay có cơ hội để tạo nên điều gì đó. Đức thì chịu áp lực phải làm được điều đó”, ông nói.

Klopp cũng tiếc nuối khi Đức không thể tận dụng thời điểm sau bàn gỡ hòa. “Cả sân vận động nghĩ chúng tôi sẽ lội ngược dòng, nhưng điều đó không xảy ra. Chúng tôi đã để họ thoát”, ông nói thêm.

Từ trận thua này, Klopp kêu gọi bóng đá Đức phải thay đổi tận gốc. Ông cho rằng vấn đề không thể giải quyết bằng vài điều chỉnh ngắn hạn, mà cần bắt đầu từ hệ thống đào tạo trẻ.

“Hãy nói về liên đoàn. Chúng ta phải thay đổi từ gốc rễ. Có thể bắt đầu từ lứa U10 và chờ vài năm để xem kết quả ở cấp độ cao nhất”, Klopp nhấn mạnh.

Khi được hỏi về khả năng dẫn dắt tuyển Đức, Klopp từ chối đi sâu: “Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi hiểu tên mình đang được nhắc đến, nhưng đây không phải thời điểm để nói về điều này”.

Trong khi đó, Giám đốc thể thao Rudi Voller vẫn bảo vệ Julian Nagelsmann. Ông gọi HLV tuyển Đức là “nhà cầm quân hàng đầu” và tin Nagelsmann đủ bản lĩnh để đứng dậy sau thất bại.

Nagelsmann cũng khẳng định muốn tiếp tục công việc. “Tôi không phải người bỏ chạy. Tôi sẵn sàng nếu liên đoàn muốn. Nếu họ không muốn, họ phải nói với tôi”, HLV tuyển Đức chia sẻ với MagentaTV.