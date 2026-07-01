Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Đức bị cảnh sát khám xét

Không lâu sau khi tuyển Đức bị Paraguay loại khỏi World Cup 2026, trụ sở Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) tiếp tục trở thành tâm điểm khi bị hơn 150 cảnh sát đồng loạt khám xét.

Bóng đá Đức trải qua chuỗi ngày sóng gió. Ảnh: Reuters.

Bóng đá Đức tiếp tục trải qua những ngày đầy sóng gió sau thất bại trước Paraguay ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 30/6.

Theo truyền thông Đức, hơn 150 điều tra viên đồng loạt khám xét trụ sở Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) cùng nhiều cơ quan hành chính liên quan đến công tác tổ chức EURO 2024.

Cuộc điều tra tập trung vào các cáo buộc "đối xử ưu ái" trong thời gian Đức đăng cai giải vô địch châu Âu cách đây hai năm. Giới chức nghi ngờ vé xem các trận đấu cùng dịch vụ đặt phòng khách sạn đã được cấp trái quy định cho những "khách mời ưu tiên".

Ngoài trụ sở DFB, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét nhiều tòa thị chính và cơ quan hành chính tại các thành phố từng tổ chức các trận đấu ở EURO 2024.

Ông Herbert Reul, Bộ trưởng Nội vụ bang Bắc Rhine-Westphalia, khẳng định các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi nhận hối lộ trong khu vực công. Theo ông, những sự kiện thể thao lớn chỉ có thể duy trì uy tín khi người dân đặt trọn niềm tin vào cả môn thể thao lẫn các đơn vị tổ chức.

Thông tin này xuất hiện đúng thời điểm bóng đá Đức chịu thêm cú sốc lớn trên sân cỏ. Đội tuyển của HLV Julian Nagelsmann vừa bị Paraguay loại sau loạt luân lưu ở vòng 32 đội, đánh dấu lần đầu tiên "Cỗ xe tăng" thất bại trên chấm 11 m tại một kỳ World Cup.

Kể từ chức vô địch năm 2014, tuyển Đức liên tục sa sút ở sân chơi lớn. Họ bị loại ngay từ vòng bảng tại World Cup 2018 và 2022, trước khi tiếp tục dừng bước sớm ở World Cup 2026.

Việc đội tuyển thất bại trong khi DFB đối mặt cuộc điều tra quy mô lớn càng khiến bóng đá Đức rơi vào giai đoạn khó khăn, với cả chuyên môn lẫn công tác quản lý đều chịu áp lực lớn.

Highlights Đức 1-1 Paraguay (luân lưu 3-4) Sáng 30/6, Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.