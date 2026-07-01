Bóng đá Đức trả giá vì đánh mất kiểu tiền đạo như Klose

Tuyển Đức không chỉ thiếu bàn thắng, họ đang thiếu cả những phẩm chất từng làm nên thương hiệu: sức mạnh, tranh chấp, tốc độ và sự quyết liệt trong vùng cấm.

Klose đã đi, bản năng Đức cũng biến mất

Thất bại trước Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026 hôm 30/6 không nên được xem như một cú sảy chân đơn lẻ. Nó là dấu hiệu của một vấn đề đã tồn tại trong bóng đá Đức nhiều năm qua. DFB có thể thúc đẩy "Funino", các mô hình sân nhỏ và nhiều phương pháp mới trong đào tạo trẻ. Nhưng nếu phần gốc của khủng hoảng không được xử lý, mọi cải cách chỉ là lớp sơn bên ngoài.

Đức thiếu một điểm đến trong vùng cấm

Bóng đá Đức từng rơi vào một nỗi ám ảnh với lối chơi phối hợp ngắn. Họ chuyền nhiều, kiểm soát bóng nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng tạo ra nguy hiểm. Trước những hàng thủ lùi sâu, các đường chuyền ngang kéo dài chỉ khiến trận đấu trôi qua trong bế tắc.

Sau đó, hệ thống chuyển sang hướng khác: tìm kiếm cầu thủ rê bóng một đối một hơn. Nhưng rê bóng cũng không phải cây đũa thần. Một đội bóng lớn không thể chỉ sống bằng các pha xử lý cá nhân, cũng không thể chỉ chuyền qua chuyền lại để chờ đối thủ tự mắc sai lầm.

Vấn đề lớn nhất của Đức nằm ở phần bị bỏ quên: thể lực, khả năng tranh chấp, bóng hai, tốc độ đưa bóng lên phía trước và sự hiện diện trong vùng cấm. Khi những yếu tố ấy bị xem nhẹ quá lâu, hệ thống tạo ra nhiều cầu thủ có kỹ thuật gọn gàng, nhưng thiếu sức nặng để phá vỡ các hàng thủ được tổ chức tốt.

Một đội bóng có thể chuyền hay nhưng vẫn bế tắc nếu không có phương án kết thúc rõ ràng. Trước các đội phòng ngự thấp, không gian trung lộ gần như bị khóa. Khi đó, tạt bóng, tranh chấp, bóng hai và những pha xâm nhập vùng cấm trở thành vũ khí quan trọng.

Đức chưa tìm được mẫu trung phong có khả năng chiếm lĩnh vùng cấm như Bierhoff hay Klose trước đây.

Đức từng hiểu rất rõ điều đó. Họ từng có Oliver Bierhoff, Miroslav Klose, những trung phong biết chiếm lĩnh vùng cấm, ghim trung vệ và biến các quả tạt thành mối đe dọa thật sự. Những cầu thủ như vậy buộc đối thủ phải phòng ngự khác đi. Họ tạo ra nỗi sợ trên không và mở thêm cách tấn công cho toàn đội.

Ngày nay, Đức lại thiếu mẫu tiền đạo ấy. Họ không có một điểm đến đủ tin cậy trong vùng cấm. Khi hậu vệ biên không nhìn thấy ai đủ mạnh để đón quả tạt, họ cũng ít dám xuống biên và đưa bóng vào trong. Đó là vòng luẩn quẩn khiến cấu trúc tấn công trở nên nghèo nàn.

Ngay cả với một tiền đạo cao lớn như Nick Woltemade, bóng bổng và đấu tay đôi lẽ ra phải là vũ khí quan trọng. Nhưng trong môi trường đào tạo hiện tại, những phẩm chất ấy thường bị xem như phần phụ, thay vì nền tảng cần có của một trung phong hiện đại.

Vấn đề không chỉ nằm ở hàng công. Nó lan ra cả đội hình. Khi tiêu chí tuyển chọn ưu tiên những cầu thủ chuyền bóng sạch sẽ, các mẫu cầu thủ giàu va chạm, quyết liệt và có tinh thần chiến đấu như Nicolai Remberg, Eric Martel hay Anton Stach dễ bị đặt ra ngoài lề. Rồi sau đó, người ta lại ngạc nhiên vì sao tuyến giữa Đức thiếu cá tính, thiếu sức mạnh và thiếu khả năng áp đặt trong các trận đấu căng thẳng.

Cần tìm lại sự cân bằng

Những đội tuyển Đức thành công nhất trong lịch sử chưa bao giờ chỉ sống bằng kỹ thuật. Đội vô địch World Cup 1990, EURO 1996 hay World Cup 2014 đều có điểm chung: kỹ thuật tốt, thể lực mạnh, tinh thần tranh chấp cao và những cầu thủ sẵn sàng lao vào mọi pha bóng.

Đó mới là chất Đức ở phiên bản hay nhất. Không phải thứ bóng đá khô cứng, cũng không phải kiểu kiểm soát bóng đẹp mắt nhưng vô hại. Đức mạnh nhất khi họ biết kết hợp kỹ thuật với cường độ, chuyền bóng với tốc độ, kiểm soát với sức ép và sự lạnh lùng trong vùng cấm.

DFB cải tổ đào tạo trẻ, nhưng bóng đá Đức vẫn thiếu những cầu thủ toàn diện.

Hiệp hai trước Paraguay cho thấy Đức vẫn có thể tạo khác biệt khi chơi trực diện hơn và tận dụng các quả tạt. Vấn đề là tại sao cách chơi ấy không xuất hiện sớm hơn, rõ ràng hơn và thường xuyên hơn. Một đội bóng lớn không thể chờ đến lúc bị đẩy vào thế khó mới bắt đầu tìm lại bản năng tấn công trực diện.

Bóng đá hiện đại không yêu cầu Đức từ bỏ kỹ thuật. Ngược lại, kỹ thuật vẫn là nền tảng bắt buộc. Nhưng kỹ thuật phải đi cùng tốc độ, thể chất, khả năng tranh chấp, chạy chỗ không bóng, tạt bóng và dứt điểm lạnh lùng. Nếu chỉ đào tạo những cầu thủ đẹp trong kiểm soát bóng, Đức sẽ tiếp tục gặp vấn đề khi trận đấu trở nên xù xì, căng thẳng và nặng va chạm.

Đức gỡ hòa 1-1 trước Paraguay Sáng 30/6, Kai Havertz đánh đầu hiểm hóc vào lưới Paraguay gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Ở World Cup, những khoảnh khắc như thế thường quyết định tất cả. Một pha bóng hai, một quả tạt, một cú đánh đầu, một tình huống tranh chấp trong vùng cấm có thể thay đổi số phận trận đấu. Đức từng là bậc thầy của những chi tiết đó. Bây giờ, họ phải học cách tìm lại.

Bóng đá Đức không cần quay lại quá khứ một cách cực đoan. Nhưng họ phải khôi phục những phẩm chất truyền thống từng làm nên sức mạnh của mình: quyết tâm, cường độ, sự gan lì và lòng can đảm trong tranh chấp. Không có những điều đó, kỹ thuật chỉ còn là lớp vỏ đẹp cho một đội bóng thiếu nanh vuốt.