Giấu thi thể thiếu nữ trong vali ở Thái Lan: Nghi phạm xin lỗi

Gia đình của thiếu nữ 17 tuổi người Thái Lan bị sát hại cho biết họ không chấp nhận lời xin lỗi của nghi phạm và muốn công lý được thực thi.

Cảnh sát tìm thấy thi thể Tunchanok trong một chiếc vali bị bỏ lại tại bãi cỏ ven đường tàu. Ảnh: Reuters.

Thi thể Tunchanok Donhomla được tìm thấy trong một chiếc vali tại thành phố Pattaya vào rạng sáng ngày 27/6. Simon Peter Carman, nam du khách người Australia 46 tuổi, hiện là nghi phạm chính trong cái chết của Tunchanok. Carman đã bị bắt giữ và bị truy tố về tội giết người, hủy hoại thi thể và tiếp cận trẻ vị thành niên vì mục đích tình dục.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ Carman tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok vào sáng 27/6, với cáo buộc liên quan đến vụ giết người ở Pattaya.

Theo cảnh sát Thái Lan, trích xuất dữ liệu từ camera an ninh cho thấy Carman cùng một cô gái đã đi vào một khu căn hộ. Vài giờ sau đó, đối tượng rời đi một mình cùng một chiếc vali. Nghi phạm sau đó đã dùng xe máy chở chiếc vali này đến vứt tại một bãi cỏ gần tuyến đường sắt.

Ngay sau khi thu thập được thông tin, cảnh sát đã xin lệnh bắt giữ và khống chế Carman ngay tại sân bay, khi người này chuẩn bị lên chuyến bay trở về Australia.

Tại cơ quan điều tra, Carman đã thừa nhận việc giết người, nhưng cho rằng bản thân không cố ý gây án. Carman gửi lời nhắn tới gia đình nạn nhân: "Tôi cảm thấy rất có lỗi về những gì đã xảy ra với cô ấy. Mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi".

Cha của nạn nhân, ông Thongchai Donhomla (46 tuổi), cho biết ông vẫn chưa thể chấp nhận sự mất mát. "Tôi vô cùng đau buồn. Con bé không có mẹ, nên mỗi khi muốn điều gì, nó đều tự tìm cách thực hiện. Con cũng luôn giúp đỡ tôi", ông nói.

Mẹ kế của nạn nhân, bà Oradee Bussarakum, cho biết bà muốn nghi phạm phải chịu mức án nghiêm khắc nhất. Cảnh sát chưa cho biết thời điểm Carman sẽ ra hầu tòa lần đầu.

Kẻ giấu thi thể thiếu nữ trong vali ở Thái Lan khai gì? Gia đình của thiếu nữ 17 tuổi người Thái Lan bị sát hại cho biết họ không chấp nhận lời xin lỗi của nghi phạm và muốn công lý được thực thi.