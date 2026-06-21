Sập hầm đường sắt Thái Lan, 9 người thương vong

2 công nhân đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương nặng trong một vụ sập xảy ra tại công trường xây dựng đường hầm đường sắt Doi Luang ở tỉnh Chiang Rai, miền Bắc nước này.

Vụ sập giàn giáo gây tử vong tại dự án hầm đường sắt Chiang Rai. Ảnh: Nation.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 20/6 khi công nhân đang lắp đặt hệ thống chống thấm bên trong đường hầm tại huyện Doi Luang, tỉnh Chiang Rai. Hai nạn nhân thiệt mạng gồm một công nhân người Thái Lan 24 tuổi và một lao động người Myanmar 29 tuổi.

Ngoài ra, còn có 7 công nhân khác bị thương nặng và đã được đưa tới các bệnh viện địa phương để cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cứu hộ và các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, triển khai công tác cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tổng công ty Đường sắt Quốc gia Thái Lan (SRT) cho biết đã yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công tại khu vực xảy ra tai nạn trong thời gian 2 ngày để các chuyên gia và cơ quan liên quan kiểm tra kết cấu công trình, điều kiện làm việc và xác định nguyên nhân dẫn đến vụ sập hầm.

Cơ quan này cũng yêu cầu nhà thầu phối hợp thực hiện các biện pháp hỗ trợ, bồi thường và chăm sóc y tế đối với những người bị ảnh hưởng và gia đình các nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, SRT đã chỉ đạo rà soát các biện pháp bảo đảm an toàn đối với công tác thi công đường hầm và các công trình hạ tầng quy mô lớn đang triển khai trên toàn quốc, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn lao động nhằm ngăn ngừa những sự cố tương tự.

Trong khi đó, sáng 21/6, một vụ cháy nhà tại huyện Luxi, khu tự trị Tương Tây, tỉnh Hồ Nam (Hunan), miền Trung Trung Quốc, đã cướp đi sinh mạng 6 người. Theo giới chức, vụ cháy bùng phát vào khoảng 6h21 theo giờ địa phương (tức 5h21 theo giờ Việt Nam) và đã được dập tắt. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Ở bên kia Thái Bình Dương, ngày 20/6, thành phố Los Angeles của Mỹ đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi đám cháy kho hàng kéo dài nhiều ngày dai dẳng, khiến không khí tràn ngập khói đen cay nồng. Vụ cháy bùng phát từ chiều 17/6 tại một kho thực phẩm đông lạnh rộng hơn 46.000 m2.

Các quan chức cảnh báo có khả năng amoniac bị rò rỉ và các tấm pin mặt trời tan chảy đã làm phức tạp thêm công tác chữa cháy. Hiện đám cháy đã được khống chế trong nhà kho nhưng vẫn tiếp tục âm ỉ, gây khói có mùi nhựa cháy, lan ra hầu hết thành phố. Giới chức cũng cảnh báo về chất lượng không khí và khuyến cáo người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng tránh các hoạt động ngoài trời.