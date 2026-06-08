Việt Nam - Thái Lan hướng tới mốc thương mại 50 tỷ USD

Việt Nam và Thái Lan nhất trí làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, thúc đẩy kết nối kinh tế, mở rộng hợp tác công nghệ và hướng tới thương mại 50 tỷ USD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Việt Linh.

Chiều 8/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 của nhà lãnh đạo Thái Lan từ ngày 8-9/6.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026), đồng thời tiếp tục triển khai các định hướng hợp tác mới sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua.

Quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Thái Lan; bày tỏ vui mừng được gặp lại nhà lãnh đạo Thái Lan sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu (Philippines).

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan, cũng như cá nhân Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Phu nhân, đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo trong chuyến thăm chính thức Thái Lan vừa qua. Thủ tướng đánh giá chuyến thăm đã đạt nhiều kết quả thực chất, tạo động lực mới cho quan hệ song phương.

Về phần mình, Thủ tướng Anutin Charnvirakul bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, đặc biệt vào dịp hai nước kỷ niệm nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao. Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Thái Lan tại khu vực, Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó có Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Việt Linh.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong 50 năm qua. Hai bên đánh giá quan hệ song phương hiện đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay, được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, hợp tác kinh tế năng động và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó.

Nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đặc biệt là cơ chế họp Nội các chung cấp Thủ tướng và các cơ chế hợp tác cấp bộ, ngành.

Hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh; duy trì tuần tra chung trên biển; phối hợp đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là buôn bán ma túy, mua bán người và tội phạm công nghệ cao. Hai bên tái khẳng định cam kết không để bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia.

Đẩy mạnh “Ba kết nối”, hướng tới kim ngạch thương mại 50 tỷ USD

Kinh tế tiếp tục là một trong những trọng tâm hợp tác quan trọng được hai nhà lãnh đạo trao đổi.

Hai Thủ tướng nhất trí triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối”, tăng cường kết nối giao thông, logistics, hàng không và du lịch; nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải đường bộ và đường thủy ven biển nhằm tăng cường liên kết giữa hai nước cũng như khu vực tiểu vùng Mekong.

Hai bên cũng nhất trí phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Thái Lan, từng bước tháo gỡ các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, hướng tới mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD và xa hơn là 50 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững.

Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nước thống nhất mở rộng hợp tác trong nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Thái Lan, mở rộng đầu tư và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Việt Linh.

Đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ các doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Thủ tướng Thái Lan cho biết sẽ khuyến khích các doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư sang Thái Lan, góp phần thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và các dự án hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Tăng cường giao lưu nhân dân, phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, du lịch và kết nghĩa địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Chính phủ Thái Lan đã quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, tạo điều kiện bảo tồn và phát huy giá trị các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như hệ thống chùa Việt tại Thái Lan. Thủ tướng đề nghị phía Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc ổn định.

Đáng chú ý, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đánh giá cao ý nghĩa hợp tác giữa hai nước trong Dự án bảo tồn Sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim. Ông khẳng định Thái Lan sẵn sàng chuyển giao các cá thể Sếu đầu đỏ cho Việt Nam nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các diễn đàn đa phương; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai bên khẳng định tiếp tục thúc đẩy lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Việt Linh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của Thái Lan trong thúc đẩy hợp tác tại Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) và các cơ chế hợp tác tiểu vùng. Thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường phối hợp huy động nguồn lực, thúc đẩy kết nối hạ tầng, thương mại, đầu tư, quản lý tài nguyên nước, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul bày tỏ nhất trí cao với các đề xuất của Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác tiểu vùng, đóng góp cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung của khu vực Mekong.

Hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Thái Lan. Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp.