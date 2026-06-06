Hợp tác song phương góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN

Từ ngày 7 đến 10/6/2026, Thủ tướng Chính phủ các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Timor-Leste sẽ có các chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 tại Cebu (Philippines) ngày 8/5. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao của các nước trên thể hiện rõ tinh thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam.

Nâng tầm "gắn kết chiến lược" Việt - Lào trong kỷ nguyên mới

Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào luôn giữ vị trí ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nước dành sự coi trọng đặc biệt và ưu tiên cao nhất cho nhau, với nội hàm "gắn kết chiến lược" được bổ sung nhằm định vị quan hệ trong bối cảnh mới.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Sonexay Siphandone mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là sự tiếp nối thành công của các chuyến thăm cấp Nhà nước mang tính lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước hồi đầu năm 2026.

Đại sứ khẳng định chuyến thăm thể hiện sự nhất quán của lãnh đạo cấp cao trong việc không ngừng vun đắp quan hệ đi vào chiều sâu, cụ thể hóa mạnh mẽ nội hàm "gắn kết chiến lược" giữa hai quốc gia.

Cùng nhận định này, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh Việt Nam và Lào chia sẻ tình đoàn kết lịch sử sâu sắc, vượt ra ngoài khuôn khổ ngoại giao truyền thống để trở thành sợi dây gắn kết vì sự phát triển và an ninh chung.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh đánh giá quan hệ song phương đã vươn lên nấc thang mới thông qua các khuôn khổ chiến lược gắn kết giai đoạn 2026-2030, thể hiện quyết tâm của cả hai nước trong việc biến các cam kết chính trị thành kết quả thực chất nhằm tăng cường sức mạnh tự cường khu vực.

Về hội nhập kinh tế và kết nối hạ tầng, hai nước đang phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án chiến lược quy mô lớn như đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, tuyến đường sắt Vũng Áng - Mụ Giạ - Thakhek - Vientiane, nhằm tạo điều kiện cho Lào có đường ra biển thông qua cảng Vũng Áng.

Bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đã đạt gần 3 tỷ USD , tăng vọt 32,7% so với năm 2024. Hai bên cũng đang tích cực thúc đẩy thanh toán bằng đồng bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ qua mã QR.

Đại sứ Lào kỳ vọng sự hợp tác chặt chẽ này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp bảo vệ sự thống nhất, tự cường của tiểu vùng sông Mekong nói riêng và toàn khối ASEAN nói chung trong một thế giới đầy biến động.

Xung lực mới cho hợp tác toàn diện và bền vững Việt Nam - Campuchia

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Quang Anh/PV TTXVN tại Campuchia.

Chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia Hun Manet diễn ra trong bối cảnh hai bên đang tích cực triển khai các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất. Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, quan hệ song phương Việt Nam - Campuchia phát triển đa dạng, các chuyến thăm cấp cao vừa qua đã mở ra giai đoạn phát triển mới về chất, định hướng cho quan hệ hợp tác tin cậy hơn.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhận định chuyến thăm lần này của Thủ tướng Hun Manet sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Điểm sáng lớn nhất trong quan hệ hai nước là sự khởi sắc mạnh mẽ của hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt hơn 5 tỷ USD , tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam vững vàng ở vị trí đối tác thương mại lớn thứ ba và thị trường xuất khẩu thứ hai của Campuchia. Trong lĩnh vực đầu tư, Việt Nam đứng thứ 5 trong số các quốc gia đầu tư vào Campuchia với 223 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD .

Các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Metfone (Viettel), THACO AGRI, Angkor Milk tiếp tục kinh doanh hiệu quả, trong đó Metfone tự hào là doanh nghiệp đóng thuế số 1 tại Campuchia năm 2025 với hơn 1,2 tỷ USD đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ kỳ vọng hai nước sẽ tăng cường kết nối kinh tế hiệu quả, phát triển hạ tầng giao thông logistics, kinh tế biên giới và đẩy mạnh các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul diễn ra chỉ 10 ngày sau chuyến thăm chính thức tới Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Việt Đức/TTXVN.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, sự kiện này là minh chứng rất cụ thể, sinh động thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của Chính phủ Thái Lan trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya đánh giá mức độ hợp tác song phương "chưa bao giờ gần gũi như hiện nay". Việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đi kèm với Kế hoạch Hành động (POA) giai đoạn 2026-2031 được xây dựng kỹ lưỡng, mang tính bao trùm trên mọi phương diện hợp tác.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, thương mại song phương vẫn tăng trưởng ấn tượng, vượt mốc 23 tỷ USD , duy trì vị thế Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Đặc biệt, đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam đã vươn từ vị trí thứ 9 lên thứ 8 trong số các nhà đầu tư nước ngoài.

Đại sứ Urawadee Sriphiromya nhấn mạnh hai nước đang triển khai mạnh mẽ chiến lược "ba kết nối" gồm: Kết nối chuỗi cung ứng trong các ngành như như lọc hóa dầu, nông nghiệp và sản xuất máy móc và linh kiện điện tử; Kết nối các doanh nghiệp và địa phương của hai nước; Kết nối các chiến lược phát triển bền vững (bao gồm Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam đến năm 2030 và Mô hình Kinh tế xanh - tuần hoàn - sinh học của Thái Lan).

Hai bên không chỉ dừng lại ở các ngành công nghiệp truyền thống mà đang mở ra các dư địa hợp tác mới trong công nghệ bán dẫn, kinh tế số. Đáng chú ý, các nhà đầu tư Thái Lan đã rót khoảng 3 tỷ USD vào các dự án năng lượng tái tạo với công suất 3.000 MW tại Việt Nam, đồng thời đang nghiên cứu hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực mới đầy tiềm năng như bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay (MRO), công nghệ tài chính (fintech) và hệ thống ngân hàng số thanh toán QR.

Việt Nam - Timor-Leste - Mở rộng không gian hợp tác đa lĩnh vực

Với tư cách là thành viên đầy đủ thứ 11 của ASEAN, Timor-Leste đang đẩy mạnh quá trình hội nhập khu vực sâu rộng. Chuyến thăm của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão đánh dấu mốc son mới, tiếp nối đà gắn kết lịch sử sau khi Việt Nam chính thức cử Đại biện thường trú và khai trương trụ sở Đại sứ quán tại thủ đô Dili vào tháng 4/2026.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về sự hỗ trợ chí tình của Việt Nam đối với sự phát triển của nước này, đặc biệt coi hợp tác viễn thông là biểu tượng thành công lớn nhất.

Viettel Telemor hiện là nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất tại Timor-Leste, chiếm tới 52% thị phần, phủ sóng 96% dân số quốc gia, đóng góp to lớn vào cơ sở hạ tầng số và tự hào là doanh nghiệp tiên phong triển khai hệ thống 5G tại nước này.

Nhìn về định hướng tương lai, Đại sứ João Pereira kỳ vọng hai nước sẽ đẩy mạnh khai thác các tiềm năng to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khai khoáng và dầu khí.

Đại sứ João Pereira cho biết Timor-Leste mong muốn cùng Việt Nam nghiên cứu áp dụng thành công của mô hình Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) để xây dựng một Khu công nghiệp Việt Nam - Timor-Leste (V-TIP) tại Dili.

Mô hình liên doanh này không chỉ giúp Timor-Leste trực tiếp học hỏi kinh nghiệm quy hoạch công nghiệp của Việt Nam, gia tăng lợi ích kinh tế mà còn tạo ra việc làm bền vững.

Ngoài ra, những nét tương đồng sâu sắc về văn hóa, tín ngưỡng, cùng lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc sẽ là sợi dây vô hình thắt chặt hơn nữa quan hệ giao lưu nhân dân, đưa hai cộng đồng xích lại gần nhau hơn trong đại gia đình ASEAN.

Chuỗi các chuyến thăm chính thức cấp cao của lãnh đạo Chính phủ Lào, Campuchia, Thái Lan và Timor-Leste tới Việt Nam trong tháng 6/2026 được kỳ vọng tạo ra một dấu ấn ngoại giao đặc biệt.

Thông qua các cơ chế hợp tác song phương ngày càng thực chất cùng những nền tảng đối thoại đa phương tầm cỡ như Diễn đàn Tương lai ASEAN, Việt Nam và các nước trong khu vực đang cùng nhau kiến tạo những giải pháp đột phá, chung tay vượt qua thách thức toàn cầu để hiện thực hóa khát vọng về một Cộng đồng ASEAN gắn kết, tự cường, phát triển bền vững và luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm.