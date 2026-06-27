Giấu thi thể thiếu nữ trong vali, nghi phạm bị Thái Lan bắt giữ

Ngày 27/6, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Australia, sau khi phát hiện thi thể một thiếu nữ 17 tuổi bên trong một chiếc vali tại thành phố biển Pattaya.

Theo tờ Bangkok Post, đối tượng 46 tuổi bị chặn lại vào khoảng 21h30 ngày 26/6 khi đang làm thủ tục lên chuyến bay của hãng Jetstar khởi hành đi Perth (Australia). Hình ảnh tại sân bay cho thấy lực lượng di trú Thái Lan đã khống chế và áp giải nghi phạm về nơi tạm giữ.

Sau quá trình thẩm vấn, nghi phạm đã bị tạm giam. Đối tượng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến hành vi bắt cóc và sát hại nạn nhân.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm người Australia tại sân bay Sân bay Suvarnabhumi vào tối 26/6. Ảnh: Bangkok Post.

Hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi và các bằng chứng liên quan để quyết định truy tố. Các tội danh dự kiến bao gồm bắt cóc, giết người, che giấu thi thể và bắt cóc trẻ vị thành niên vì mục đích tình dục.

Vụ việc được phát hiện sau khi người dân trình báo về chiếc vali khả nghi tại khu vực công cộng, cách căn hộ của nghi phạm khoảng 4,2 km.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một thiếu nữ trong tình trạng không mặc quần áo, nằm co cuộn và được phủ một tấm vải mỏng màu nâu bên trong chiếc vali màu đen, dài khoảng 66,04 cm.

Nạn nhân có mái tóc vàng. Trên cơ thể và khuôn mặt xuất hiện nhiều vết bầm tím nghiêm trọng, cùng vết máu tại vùng mũi và miệng. Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, nạn nhân đã tử vong khoảng hai ngày trước.

Camera an ninh ghi lại cảnh nghi phạm cùng nạn nhân tiến vào căn hộ tại khu nghỉ dưỡng ở Pattaya vào rạng sáng 25/6. Ảnh: Khaosod.

Dữ liệu từ camera an ninh cho thấy vào rạng sáng 25/6, nghi phạm và nạn nhân đã cùng vào một căn hộ tại khu nghỉ dưỡng ven biển Pattaya.

Vài giờ sau, người này rời tòa nhà, mang theo một chiếc vali lớn màu đen và chở bằng xe máy. Sau đó, đối tượng quay lại căn hộ theo cùng lộ trình nhưng không còn chiếc vali trên xe.

Cảnh sát pháp y kiểm tra chiếc vali được tìm thấy bên cạnh đường ray xe lửa ở Pattaya vào tối 26/6. Ảnh: Bangkok Post.

Nghi phạm được xác định là ông Simon Peter Carman, quốc tịch Australia. Khi cảnh sát khám xét phòng của ông ta tại căn hộ, họ ghi nhận dấu hiệu xô xát.

Cảnh sát đã mở cuộc truy tìm và bắt giữ nghi phạm tại sân bay khi ông đang mua vé về nước. Lực lượng chức năng cũng ghi nhận có các vết xước trên cổ và tay nghi phạm, được cho là do móng tay gây ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia xác nhận cơ quan này đang “cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho một công dân Australia bị tạm giữ tại Thái Lan”.

“Do nghĩa vụ bảo mật, chúng tôi không thể đưa ra thêm bình luận” - theo bộ này.