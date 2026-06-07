Xả súng kinh hoàng tại lễ hội Mỹ, nghi phạm bỏ trốn

Ít nhất 12 người bị bắn khi hai tay súng nổ súng gần lễ hội Old West End ở Ohio, Mỹ. Cảnh sát cho biết nghi phạm vẫn đang bỏ trốn, điều tra ban đầu đang được tiến hành.

Giới chức Mỹ cho biết ít nhất 12 người đã bị bắn trong một vụ xả súng xảy ra gần một lễ hội mùa hè tại thành phố Toledo, bang Ohio, vào chiều 6/6. Theo cảnh sát, vụ nổ súng xảy ra ngay sau 17h30 (giờ địa phương) gần khu vực tổ chức Old West End Festival ở Toledo. Phó cảnh sát trưởng Joseph Heffernan cho biết có ít nhất hai đối tượng nổ súng, nhiều khả năng “bắn vào nhau”.

“Có vẻ như hai nhóm hoặc hai đối tượng đang đấu súng với nhau”, ông nói.

Vụ việc khiến ít nhất 12 người bị thương, trong đó hai nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Đến tối cùng ngày, cảnh sát xác nhận các nghi phạm vẫn chưa bị bắt giữ.

Trung úy Dan Gerken cho biết các nạn nhân có độ tuổi từ 14 đến 61, trong đó phần lớn ở độ tuổi đầu 20. Ông nhấn mạnh đây mới là giai đoạn điều tra ban đầu và lực lượng chức năng đang tiếp tục lấy lời khai nhân chứng, đồng thời rà soát hệ thống camera an ninh tại hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ xả súng, có hàng trăm người đang tham gia lễ hội. Old West End Festival là sự kiện thường niên được người dân Toledo yêu thích, với các hoạt động như biểu diễn âm nhạc, chợ ẩm thực, khu bia và các chương trình dành cho trẻ em.

Phó cảnh sát trưởng Heffernan cho biết lực lượng an ninh đã được tăng cường trong khuôn khổ lễ hội, bao gồm cả cảnh sát làm ngoài giờ phục vụ sự kiện và hệ thống camera giám sát di động.

“Thật đáng tiếc khi một số người, với lý do nào đó, lại chọn cách phá vỡ một sự kiện cộng đồng vốn đã được yêu thích suốt nhiều năm”, ông nói.

Phó cảnh sát trưởng Joseph Heffernan thuộc sở cảnh sát Toledo, Ohio (Mỹ) cung cấp thông tin chi tiết về vụ xả súng khiến ít nhất 12 người bị thương. Ảnh: WTOL.

Thống đốc bang Ohio Mike DeWine bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về vụ việc, nhấn mạnh các lễ hội mùa hè cần là không gian an toàn cho gia đình và trẻ em.

“Fran và tôi đang cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc tại Lễ hội Old West End. Chúng tôi tin tưởng lực lượng thực thi pháp luật sẽ sớm truy tìm được các nghi phạm của vụ tấn công vô nghĩa này”, ông viết trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, Ban tổ chức Old West End Association thông báo hủy các hoạt động còn lại của lễ hội.

“Sau khi thảo luận với ban tổ chức, lực lượng chức năng và chính quyền thành phố Toledo, chúng tôi cho rằng việc tiếp tục lễ hội vào thời điểm này là không phù hợp, thiếu trách nhiệm và không thể thực hiện”, thông báo nêu rõ.