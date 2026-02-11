Nghi phạm xả súng khiến 10 người thiệt mạng ở Canada là nữ

Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trường trung học ở phía đông bắc tỉnh British Columbia, Canada. Cảnh sát cho biết nghi phạm là nữ, đã tử vong.

Vụ việc xảy ra tại trường trung học Tumbler Ridge, buộc khu Peace River South phải lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ trường trung học và tiểu học trong khu vực.

Vị trí xảy ra vụ xả súng. Đồ họa: Mapbox

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng (gồm cả nghi phạm) và 27 người khác bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng. Cảnh sát xác nhận nghi phạm duy nhất của vụ án là một phụ nữ - mặc váy, với mái tóc nâu - đã tử vong tại hiện trường do tự sát.

Các sĩ quan tin rằng rất khó để xác định động cơ của vụ việc. Đây là một trong những vụ xả súng trường học đẫm máu nhất trong lịch sử Canada.

Ông Larry Neufeld, nghị sĩ đại diện khu vực Peace River South, cho biết chính quyền đã huy động tối đa nguồn lực, bao gồm lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) và xe cấp cứu đến hiện trường. Ông cũng kêu gọi người dân không nên tự ý ra ngoài tìm kiếm người thân mà hãy trú ẩn tại nhà để lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.

Tuy nhiên, ông Neufeld từ chối cung cấp thêm chi tiết, với lý do lo ngại việc công bố thông tin có thể ảnh hưởng đến an toàn của chiến dịch đang diễn ra.

“Chúng tôi hiểu rằng một số người đang ra ngoài tìm kiếm người thân. Tuy nhiên, xin hãy quay trở về nhà, ở yên tại chỗ và để các lực lượng chức năng làm công việc của họ và giúp cộng đồng này sớm được an toàn trở lại”, ông nói.

Theo dữ liệu từ chính quyền tỉnh, trường trung học Tumbler Ridge hiện có khoảng 175 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Chiến dịch an ninh vẫn đang được tiếp tục triển khai để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng.