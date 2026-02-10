Ông Trump dọa ngăn khánh thành cầu nối Mỹ - Canada

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ nên sở hữu "ít nhất một nửa" cây cầu Gordie Howe International Bridge đang được xây dựng nối tỉnh bang Ontario của Canada với bang Michigan của Mỹ.

Ông Trump đe dọa sẽ ngăn chặn việc khánh thành cầu Gordie Howe, cây cầu nối Ontario với Michigan. Ảnh: Windsor Star

Ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa ngăn chặn việc khánh thành cây cầu mới nối giữa Mỹ và Canada vì những "bất công" trong quan hệ thương mại giữa hai nước.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ nên sở hữu "ít nhất một nửa" cây cầu Gordie Howe International Bridge, hiện vẫn đang được xây dựng nối tỉnh bang Ontario của Canada với bang Michigan của Mỹ.

Công trình trị giá 4,7 tỷ USD này được bắt đầu khởi công từ năm 2018 và đặt theo tên huyền thoại khúc côn cầu người Canada Gordie Howe. Cầu được dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Nhà lãnh đạo Mỹ phàn nàn về việc Canada gần như không sử dụng sản phẩm của Mỹ trong quá trình xây dựng cầu.

Ông lưu ý rằng sẽ không đồng ý với việc đưa vào khánh thành cầu cho đến khi Mỹ nhận được "sự đền bù đầy đủ" cho những gì đã cung cấp cho Canada.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh Canada cần đối xử với Mỹ công bằng và tôn trọng, và rằng ông sẽ "lập tức đàm phán" về vấn đề này với Canada.

Theo một nghiên cứu của Đại học Windsor (Canada), cầu Gordie Howe sẽ giúp giảm tải cho cầu Ambassador, rút ngắn khoảng 20 phút thời gian di chuyển qua biên giới và giúp ngành vận tải tiết kiệm 2,3 tỷ USD trong vòng 30 năm.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã nhiều lần thể hiện bất đồng với Canada liên quan đến thương mại.

Trước đó, ông từng đề cập đến việc Mỹ sáp nhập Canada nhưng sau đó ít nhắc tới điều này.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney cũng công khai thể hiện thái độ cứng rắn với Mỹ khi đưa ra cảnh báo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) vào tháng trước rằng hệ thống quản trị toàn cầu do Mỹ dẫn dắt đang đối mặt với "sự rạn nứt.”

Ông Carney cho rằng các quốc gia tầm trung nên hợp tác với nhau để đối phó với những thay đổi này.