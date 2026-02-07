Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp, Canada mở lãnh sự quán tại Greenland giữa sức ép từ Mỹ

  • Thứ bảy, 7/2/2026 11:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Pháp và Canada đồng loạt khai trương lãnh sự quán tại Nuuk, thể hiện sự ủng hộ Đan Mạch và NATO, trong bối cảnh ông Trump tái đưa ra yêu sách sáp nhập Greenland.

Lãnh sứ quán Canada tại Nuuk trong lễ khai trương ngày 6/1. Ảnh: Reuters.

Trong ngày khai trương lãnh sứ quán Pháp 6/1, ông Jean-Noel Poirier, tân Tổng lãnh sự Pháp tại Nuuk, khẳng định việc bổ nhiệm ông không nhằm gửi đi “tín hiệu” nào tới chính quyền Mỹ, mà là thông điệp hữu nghị đối với Greenland và Đan Mạch, theo CNN.

“Đây cũng là vấn đề của tinh thần đoàn kết. Khi cần đến bạn bè, bạn chỉ cần ngoảnh lại để xem ai đang ở đó, và chúng tôi có mặt với tư cách là người Pháp. Đây không phải là hành động chống lại ai, mà là sát cánh cùng nhau”, ông Poirier nói với báo giới tại Nuuk.

Đại sứ Pháp tại Đan Mạch Christophe Parisot nhấn mạnh lãnh sự quán không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà là “một bước đi rất cụ thể”, thể hiện sự hợp tác và liên minh giữa ba quốc gia châu Âu.

Greenland anh 1

Ông Christophe Parisot, Đại sứ Pháp tại Đan Mạch, và ông Jean-Noel Poirier, Tổng Lãnh sự Pháp mới tại Nuuk, Greenland, phát biểu trước giới truyền thông tại Nuuk, Greenland, ngày 6/2. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Canada Anita Anand và Toàn quyền Canada Mary Simon đã có mặt tại Nuuk để chính thức khai trương lãnh sự quán của Ottawa, với nghi thức thượng cờ.

“Canada và Greenland chia sẻ đường biên giới hàng hải dài nhất thế giới, cùng hàng thế kỷ gắn kết tại khu vực Bắc Cực”, Bộ Ngoại giao Canada cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X. “Lãnh sự quán mới của Canada tại Nuuk sẽ đưa chúng tôi xích lại gần nhau hơn, củng cố quan hệ đối tác với Greenland và Vương quốc Đan Mạch”.

Canada lần đầu công bố kế hoạch mở lãnh sự quán tại Greenland vào tháng 12/2024, trong khuôn khổ Chính sách Đối ngoại Bắc Cực, trong khi việc thành lập lãnh sự quán Pháp được Tổng thống Emmanuel Macron thông báo từ tháng 6 năm ngoái.

Greenland anh 2

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand và Toàn quyền Mary Simon tham dự lễ khai trương chính thức Lãnh sự quán Canada tại Nuuk, Greenland vào ngày 6/1. Ảnh: Reuters.

Động thái mở các cơ quan đại diện ngoại giao diễn ra sau nhiều tuần quan hệ Mỹ - châu Âu căng thẳng, khi ông Trump làm sống lại tham vọng sáp nhập Greenland, với lập luận nhằm bảo đảm an ninh cho Mỹ.

Những yêu sách của ông Trump đối với vùng lãnh thổ rộng lớn, có quyền tự trị và do Đan Mạch - một quốc gia thành viên NATO - quản lý, từng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ phá vỡ sự thống nhất của phương Tây và làm rạn nứt liên minh quân sự này.

Trước việc ông Trump gia tăng giọng điệu cứng rắn, một số quốc gia châu Âu đã điều thêm binh sĩ tới Greenland để tham gia các cuộc tập trận quân sự chung với Đan Mạch.

Sau khi đe dọa áp thuế đối với các nước châu Âu ủng hộ Greenland, Tổng thống Mỹ sau đó đã hạ giọng, khi đạt được một “khuôn khổ” cho thỏa thuận trong tương lai với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Phương Linh

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

