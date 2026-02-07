Mỏ vàng khổng lồ của một quốc gia Đông Nam Á

Được Guinness và USGS xếp vào nhóm mỏ đặc biệt nhất thế giới, Grasberg không chỉ nổi tiếng nhờ vàng mà còn là trụ cột sản xuất đồng của Indonesia.

Mỏ lộ thiên thuộc khu phức hợp mỏ đồng và vàng Grasberg của PT Freeport gần Timika, thuộc vùng phía đông Papua (Indonesia). Ảnh: Reuters.

Nằm sâu trong vùng núi Papua hẻo lánh của Indonesia, mỏ Grasberg từ lâu được xem là một trong những điểm khai khoáng đặc biệt nhất thế giới, khi hội tụ cả hai vai trò: “kho vàng” khổng lồ và mỏ đồng quy mô hàng đầu toàn cầu.

Theo Guinness World Records, Grasberg là mỏ lộ thiên nằm trên trữ lượng vàng đơn lẻ lớn nhất. Tính đến thời điểm ghi nhận chính thức (31/12/2012), tổng trữ lượng vàng "đã biết và có khả năng khai thác" tại đây đạt khoảng 184,2 tấn (tương đương 6,5 triệu ounce).

Tuy nhiên, giá trị của Grasberg không chỉ nằm ở vàng. Ngay trong hồ sơ kỷ lục, Guinness cũng nhấn mạnh rằng bên cạnh các kim loại khác, Grasberg còn được xếp vào nhóm những mỏ đồng lớn nhất thế giới, cụ thể là đứng thứ ba theo cách phân loại của tổ chức này.

Thực tế đó lý giải vì sao Grasberg thường được nhìn nhận như một “tổ hợp khoáng sản” hơn là một mỏ vàng thuần túy: vàng tạo nên danh tiếng, nhưng đồng mới là sản phẩm chủ lực, chi phối hoạt động khai thác và chuỗi giá trị của mỏ.

Các số liệu kỹ thuật từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) càng làm rõ quy mô đặc biệt của Grasberg. Theo USGS, đây là một trong những mỏ đồng - vàng lớn nhất thế giới, với ước tính trữ lượng tính đến năm 2022 vào khoảng 1,62 tỷ tấn quặng, chứa khoảng 14 triệu tấn đồng và 820 tấn vàng.

Báo cáo của USGS cũng ghi nhận sản lượng cả đồng và vàng tại Indonesia tăng trong năm 2022 so với năm trước đó, cho thấy hoạt động khai thác tại khu vực này vẫn duy trì nhịp độ cao.

Ở góc độ doanh nghiệp, tập đoàn khai khoáng Mỹ Freeport-McMoRan - đơn vị có liên quan trực tiếp đến việc vận hành các tài sản khai thác tại Indonesia - cho biết mỏ lộ thiên Grasberg đã sản xuất tổng cộng hơn 27 tỷ pound đồng và khoảng 46 triệu ounce vàng trong giai đoạn 1990-2019.

Những con số này phản ánh quy mô khai thác lịch sử rất lớn của Grasberg, đồng thời cho thấy mối gắn kết chặt chẽ giữa hai dòng sản phẩm chính là đồng và vàng trong cơ cấu sản lượng cũng như doanh thu của mỏ.

Ở bình diện rộng hơn, Indonesia không chỉ sở hữu một trong những mỏ vàng - đồng lớn nhất thế giới tại Papua, mà còn là một thị trường tiêu thụ vàng nội địa đáng chú ý trong khu vực Đông Nam Á.

Theo dữ liệu mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới WGC, nhu cầu vàng tại Indonesia đã phục hồi rõ rệt trong giai đoạn 2023-2025, sau những biến động mạnh do đại dịch Covid-19 và xu hướng giá vàng thế giới tăng cao.

Báo cáo Gold Demand Trends của WGC cho thấy tiêu thụ vàng miếng và trang sức tại Indonesia tiếp tục tăng, dù vẫn chịu sức ép nhất định từ mặt bằng giá nguyên liệu cao.

Về sản xuất trong nước, số liệu của USGS cho thấy sản lượng vàng khai thác tại Indonesia duy trì ở mức đáng kể trong những năm gần đây. Theo báo cáo Mineral Commodity Summaries 2024, Indonesia nằm trong nhóm các quốc gia sản xuất vàng lớn của châu Á, với sản lượng hàng năm lên tới hàng trăm nghìn ounce, đến từ các mỏ quy mô lớn như Grasberg cùng nhiều khu vực khai thác khác.

Trên phương diện thương mại quốc tế, nền kinh tế Indonesia vẫn phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu khoáng sản chứa hàm lượng vàng và đồng cao, nhằm cung cấp nguyên liệu cho thị trường toàn cầu và tạo nguồn thu ngoại tệ.