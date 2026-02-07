Thái tử phi Na Uy xin lỗi vì liên hệ với tỷ phú ấu dâm Epstein

Thái tử phi Mette-Marit công khai bày tỏ “vô cùng hối hận” sau khi tên bà xuất hiện trong hồ sơ điều tra Jeffrey Epstein, làm dấy lên tranh cãi và sức ép dư luận với Hoàng gia Na Uy.

Thái tử phi Na Uy Mette-Marit. Ảnh: Reuters.

Trong thông cáo phát đi ngày 7/2, Hoàng cung Na Uy cho biết Thái tử phi Mette-Marit, 52 tuổi, đã chính thức xin lỗi về những liên hệ trong quá khứ với Epstein - tỷ phú Mỹ bị cáo buộc môi giới tình dục cho giới tinh hoa, với nhiều nạn nhân là trẻ vị thành niên, AP đưa tin.

“Tôi vô cùng hối hận vì đã từng thân thiết với Jeffrey Epstein và xin lỗi vì đã làm nhiều người thất vọng. Tôi cũng lấy làm tiếc về những hệ lụy mà sự việc này gây ra cho Hoàng gia, đặc biệt là với Nhà vua và Hoàng hậu”, Thái tử phi nói trong tuyên bố.

Hoàng cung cho biết bà Mette-Marit mong muốn được giải thích rõ hơn, song hiện chưa thể làm điều đó do đang ở trong “một hoàn cảnh hết sức khó khăn”. Thái tử phi kêu gọi công chúng thông cảm và cho bà thời gian để suy nghĩ thấu đáo trước khi lên tiếng đầy đủ.

Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm gần ba triệu trang tài liệu liên quan đến cuộc điều tra Epstein, người đã tự sát trong trại giam năm 2019 khi đang chờ xét xử các cáo buộc môi giới mại dâm và tội phạm tình dục. Trong số các tài liệu này có nhiều đoạn đề cập đến việc liên lạc, trao đổi giữa Epstein và Thái tử phi Na Uy.

Việc một cá nhân xuất hiện trong hồ sơ điều tra không đồng nghĩa với việc người đó có liên quan đến các hành vi phạm pháp của Epstein. Tuy nhiên, loạt tài liệu vẫn gây chấn động dư luận quốc tế khi phơi bày mạng lưới quan hệ rộng lớn của tỷ phú này, đồng thời nêu tên nhiều nhân vật quyền lực từng phủ nhận mọi liên hệ với ông ta.

Theo hồ sơ, một email cho thấy Thái tử phi Mette-Marit từng nói rằng bà đã “tìm trên Google” về Epstein và nhận xét ông ta “trông không ổn lắm”, kèm biểu tượng mặt cười. Các tài liệu cũng đề cập đến những tin nhắn mang tính bông đùa giữa hai người trong giai đoạn 2011-2014, tức nhiều năm sau khi bà kết hôn với Thái tử Haakon và sau khi Epstein nhận tội năm 2008 vì hành vi dụ dỗ trẻ vị thành niên để mua dâm.

Đài truyền hình quốc gia NRK cho biết các bức thư trong hồ sơ cho thấy Thái tử phi từng lưu trú vài ngày tại một bất động sản thuộc sở hữu của Epstein ở Palm Beach, bang Florida, vào năm 2013. Chuyến đi được sắp xếp thông qua một người bạn chung của hai bên và thông tin này trước đó đã được Hoàng gia Na Uy xác nhận.

Một cuộc thăm dò dư luận do truyền thông Na Uy công bố gần đây cho thấy gần một nửa số người được hỏi cho rằng bà Mette-Marit không nên trở thành hoàng hậu khi Thái tử Haakon kế vị. Trước làn sóng tranh cãi, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã kêu gọi Thái tử phi làm rõ những trao đổi với Epstein trong quá khứ.

Vụ việc nổ ra trong bối cảnh Hoàng gia Na Uy đang đối mặt với nhiều áp lực về hình ảnh. Marius Borg Høiby, 29 tuổi, con riêng của Thái tử phi, đang bị xét xử tại Oslo với 38 cáo buộc hình sự, trong đó có các tội hiếp dâm bốn phụ nữ và hành hung các bạn gái cũ. Nếu bị kết án, Høiby có thể đối mặt mức án lên tới 16 năm tù.