Vợ chồng Clinton bị phe Dân chủ bỏ rơi?

Vợ chồng ông Bill và bà Hillary Clinton đã phải chấp nhận ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về hồ sơ Epstein sau khi không được chính phe Dân chủ ủng hộ hoàn toàn.

Vợ chồng Clinton trong một sự kiện năm 2017. Ảnh: Reuters.

Khi hồ sơ Epstein dần được hé lộ, đảng Cộng hòa tìm mọi cách bảo vệ Tổng thống Donald Trump, đảm bảo rằng ông chủ Nhà Trắng sẽ không bị điều tra. Ở chiều ngược lại, nhiều nghị sĩ Dân chủ dường như sẵn sàng buộc một biểu tượng của đảng chịu trách nhiệm.

Sau khi vợ chồng Clinton dự định tránh ra Quốc hội điều trần liên quan tới hồ sơ Epstein, 9 trong số 21 nghị sĩ Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện quyết định bỏ phiếu đề nghị tuyên ông Bill Clinton tội khinh thường Quốc hội. Trong cuộc bỏ phiếu tương tự, 3 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu chống lại bà Hillary Clinton.

Sau động thái này, vợ chồng ông Clinton đã phải chấp nhận điều trần. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy họ đã không còn được đảng Dân chủ bảo vệ.

“Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở Bill và Hillary Clinton hay di sản của họ mà là việc đảng đã thay đổi trong 20 năm qua”, nghị sĩ Dân chủ Maxwell Frost, một trong những người bỏ phiếu chống ông Clinton, nói với Politico. Ở độ tuổi 28, ông Frost là nghị sĩ trẻ nhất trong Quốc hội Mỹ.

“Chúng tôi muốn hành động quyết liệt hơn và tìm ra sự thật, ít quan tâm tới lòng trung thành với bất kỳ cá nhân nào mà là với điều tốt nhất cho đảng và đất nước”.

Phe Dân chủ thay đổi

Nghị sĩ Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez, một trong những người có khả năng tranh cử tổng thống năm 2028, cho rằng nhánh lập pháp cần bảo vệ vai trò giám sát được quy định trong hiến pháp - kể cả khi mục tiêu là “cây đa cây đề” trong đảng.

“Chúng tôi muốn quyền lực của Quốc hội được tôn trọng”, bà Ocasio-Cortez tuyên bố.

Đây không phải chỉ là quan điểm của các nghị sĩ trẻ. Khi Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer (đảng Cộng hòa) cố gắng buộc vợ chồng Clinton điều trần, gần như tất cả ứng viên Dân chủ tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028 đều giữ im lặng.

“Họ lúc này chỉ là gánh nặng”, một nhà vận động hành lang của đảng Dân chủ tại Washington nói với Politico.

Vợ chồng Clinton sẽ phải ra điều trần tại Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters.

“Giờ đây vợ chồng Clinton có giá trị chính trị gì? Chúng ta đều ủng hộ minh bạch hồ sơ Epstein vì điều này sẽ khiến ông Trump không thoải mái. Chẳng lẽ chúng ta lại nói rằng: Mọi người đều phải có câu trả lời ngoại trừ vợ chồng Clinton”, cố vấn của một chính trị gia Dân chủ nói với Politico.

Giống như những người bị tòa triệu tập liên quan đến hồ sơ Epstein khác, gia đình Clinton gửi tuyên bố bằng văn bản, trong đó khẳng định họ không biết về các hành vi tội phạm của Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell.

Ông Clinton vẫn giữ được sự ủng hộ tương đối mạnh mẽ của người dân Mỹ sau khi rời nhiệm sở 25 năm trước, dù tỷ lệ này đã phần nào giảm sút từ mức đỉnh 69% năm 2012 xuống 48% tháng 1/2025.

Khi nhận thức của người dân Mỹ về vấn đề chủng tộc và quấy rối tình dục ngày càng được nâng cao, các di sản của ông Clinton ngày càng gây tranh cãi. Đạo luật chống tội phạm năm 1994 dưới thời ông đã dẫn đến tỷ lệ người da màu bị phạt tù gia tăng, trong khi vụ bê bối tình dục với thực tập sinh Monica Lewinsky vẫn là mục tiêu công kích của phe phản đối.

Di sản của bà Hillary cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trong khi một số người cho rằng bà là ứng viên dũng cảm, là người phụ nữ đầu tiên được một đảng lớn tại Mỹ đề cử, số khác cho rằng chính những điểm yếu của bà đã tạo cơ hội để ông Trump chiếm lấy Nhà Trắng.

Ý kiến trái chiều trong đảng Dân chủ

Tuy nhiên, không phải đảng viên Dân chủ nào cũng đồng ý với việc đẩy vợ chồng Clinton vào thế khó. Họ cho rằng đảng không nên tạo điều kiện cho “chiêu trò” của phe Cộng hòa.

“Đảng Dân chủ không cho họ (vợ chồng Clinton) thứ mà đảng Cộng hòa cho ông Trump”, ông Bill Daley, người từng là Bộ trưởng Thương mại Mỹ dưới thời Tổng thống Clinton, nói. “Điều đáng buồn là đảng Dân chủ không quyết liệt hơn với ông Comer và chiến thuật của ông ấy”.

“Sẽ thật tốt nếu các đảng viên Dân chủ không tham gia vào nỗ lực rõ ràng nhằm gây áp lực buộc một cựu tổng thống Dân chủ tham gia phiên tòa dàn dựng của phe MAGA”, ông Will Marshall, người sáng lập Viện Chính sách Tiến bộ (PPI) - tổ chức được coi là “vườn ươm” chính sách dưới thời Tổng thống Clinton - nhận xét.

Một số bức hình có mặt ông Clinton trong hồ sơ Epstein. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ/Politico.

Ông Philippe Reines, người đã là cố vấn cho ông Clinton trong thời gian dài, cho rằng cuộc bỏ phiếu tại Ủy ban Giám sát Hạ viện thể hiện sự ngây thơ của một số thành viên trẻ và có nguy cơ khiến mọi nghị sĩ Dân chủ phải công khai bỏ phiếu về việc vợ chồng Clinton coi thường Quốc hội.

“Tại sao phải làm theo khi họ là đảng viên Dân chủ? Tại sao họ không thể thấy bản chất vấn đề?”, ông Reines nói.

Theo ông James Carville, chiến lược gia Dân chủ đã góp phần giúp ông Clinton thắng cử năm 1992, việc đảng Cộng hòa chĩa mũi dùi công kích ông Clinton chỉ là “diễn kịch”. Ông cho rằng nỗ lực này có thể sẽ phản tác dụng: Khi là ngoại trưởng, bà Hillary từng trải qua 11 tiếng điều trần liên tục sau khi lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi (Libya) bị tấn công năm 2012.

Nghị sĩ Dân chủ Ted Lieu thậm chí đe dọa sẽ buộc ông Trump điều trần nếu đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện. “Chúng tôi chắc chắn sẽ buộc ông Donald Trump ra điều trần”, ông Lieu tuyên bố với NBC News.