Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: 8 trẻ em chết, gồm 7 con ruột

Cộng đồng bang Louisiana (Mỹ) đang bàng hoàng sau vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng khiến 8 trẻ em tử vong và 2 người khác bị thương.

Theo cảnh sát, một người đàn ông đã bắn chết 8 trẻ em, trong đó có 7 người con ruột của mình, tại ba ngôi nhà ở Shreveport, Louisiana vào sáng sớm Chủ Nhật. Đây là vụ xả súng hàng loạt gây thương vong lớn nhất tại Mỹ kể từ tháng 1 năm 2024. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn hạ sau một cuộc rượt đuổi bằng ô tô vào sáng sớm Chủ Nhật (19/04).

Hiện trường kinh hoàng vụ xả súng khiến 8 trẻ em thiệt mạng tại Mỹ Cảnh sát bang Louisiana mất nhiều giờ xử lý hiện trường vụ xả súng khiến 8 trẻ em thiệt mạng, ít nhất 10 người bị bắn. Nghi phạm được cho là người thân, đã cướp xe bỏ trốn trước khi bị bắn chết.

Vụ xả súng xảy ra tại thành phố Shreveport, phía tây bắc Louisiana. Theo cơ quan điều tra, hiện trường có trải dài qua 3 khu dân cư đang được rà soát kỹ lưỡng.

8 trẻ em thiệt mạng có độ tuổi từ 1 đến 14. Trong đó, một số nạn nhân được xác định là con cháu của tay súng. 2 người bị thương đang được theo dõi y tế, tình trạng cụ thể chưa được công bố.

Hạ sĩ Chris Bordelon thuộc Sở Cảnh sát Shreveport cho biết danh tính tay súng là Shamar Elkins và khẳng định vụ nổ súng mang "tính chất bạo lực gia đình".

Một thiếu niên 13 tuổi đã bị thương sau khi tháo chạy khỏi nhà và nhảy xuống từ mái nhà. Cậu bé bị gãy vài chiếc xương. Một số trẻ em đã cố gắng thoát ra bằng cửa sau khi vụ xả súng diễn ra.

Vợ của Elkins, mẹ của 7 đứa trẻ, bị bắn đầu tiên và chịu những "vết thương rất nghiêm trọng". Sau đó, Elkins di chuyển đến một nơi ở khác, nơi ông ta bắn 8 trẻ em và một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này, mẹ của đứa trẻ thứ tám bị sát hại, đang trong tình trạng "nguy kịch đe dọa tính mạng".

Cảnh sát trưởng Shreveport, ông Wayne Smith, xác nhận nghi phạm đã bị tiêu diệt trong một cuộc truy đuổi bằng phương tiện giao thông sang thành phố Bossier. Quân đội và cảnh sát bang Louisiana đang phối hợp hỗ trợ điều tra.

Các thành viên gia đình và người dân đi ngang qua cánh cửa dính đầy máu tại một ngôi nhà sau khi trẻ em, từ 1 đến 14 tuổi, thiệt mạng trong một vụ xả súng hàng loạt được mô tả là bạo lực gia đình, ở Shreveport, Louisiana (Mỹ) ngày 19/4. Ảnh: Reuters.

Hồ sơ cho thấy Elkins từng bị bắt vào năm 2019 trong một vụ án liên quan đến súng đạn. Theo Lục quân Mỹ, ông ta phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân Louisiana trong 7 năm cho đến tháng 8 năm 2020 nhưng chưa từng được điều động tác chiến. Tay súng đã bị cảnh sát bắn hạ sau khi cướp một chiếc xe và dẫn dắt lực lượng chức năng vào một cuộc truy đuổi sang giáo khu lân cận. Cảnh sát Bang Louisiana đang điều tra vụ nổ súng liên quan đến các sĩ quan này.

Thị trưởng Shreveport Tom Arceneaux phát biểu: “Sự việc này làm rúng động toàn bộ thành phố. Nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta”.

Nghị viên hội đồng thành phố Tabatha H. Taylor đã bật khóc khi kêu gọi sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần cho gia đình nạn nhân và cộng đồng. Thị trưởng Arceneaux gọi đây là "tình huống bi thảm" và có lẽ là vụ việc "tồi tệ nhất" trong lịch sử Shreveport.

Cảnh sát trưởng Wayne Smith bày tỏ sự bàng hoàng: “Tôi không thể bắt đầu hình dung được làm thế nào một sự kiện như vậy có thể xảy ra.”

Không có sĩ quan cảnh sát nào bị thương trong cuộc nổ súng và truy đuổi này.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết đội ngũ của ông đang giữ liên lạc chặt chẽ với lực lượng hành pháp địa phương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới cộng đồng quê hương.

Thống đốc Louisiana Jeff Landry bày tỏ sự đau buồn trước tình huống kinh hoàng và kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân.

Giám đốc học khu Caddo Parish, Keith Burton, nhấn mạnh cộng đồng phải chăm sóc trẻ em, hỗ trợ các gia đình và sát cánh cùng lực lượng phản ứng nhanh đang gánh vác áp lực của thời khắc này.

