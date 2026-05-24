Nghi phạm nổ súng gần Nhà Trắng từng nhiều lần chạm trán Mật vụ

Theo thông tin điều tra ban đầu, nghi phạm nổ súng bị bắn chết bên ngoài Nhà Trắng là Nasire Best, 21 tuổi, từng nhiều lần chạm trán lực lượng Mật vụ Mỹ.

Mật vụ Mỹ canh gác trên mái Nhà Trắng sau vụ nổ súng ngày 23/5. Ảnh: Reuters.

Tháng 6/2025, Best bị cáo buộc chặn một làn đường dẫn vào Nhà Trắng. Khi đó, Best tự nhận mình là “Chúa”. Anh ta bị Mật vụ tạm giữ rồi đưa tới Viện Tâm thần Washington để đánh giá sức khỏe tâm thần.

Tháng 7/2025, Best tiếp tục bị bắt sau khi tìm cách đi vào khuôn viên Nhà Trắng. Một thẩm phán sau đó ban hành lệnh cấm người này lại gần Nhà Trắng.

Theo một quan chức thực thi pháp luật, trong quá trình điều tra trước đây, giới chức phát hiện Best từng đăng nhiều nội dung có vấn đề trên mạng xã hội, trong đó có tuyên bố anh ta là “Osama bin Laden thật”. Best từng có ít nhất một bài viết thể hiện mong muốn gây hại cho ông Trump.

Tuy nhiên, theo nguồn tin này, trước đây, cảnh sát chưa từng ghi nhận nghi phạm này có hành vi bạo lực hay sử dụng vũ khí.

Lực lượng chức năng đứng gác tại các vị trí xung quanh Nhà Trắng sau vụ nổ súng ngày 23/5. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, hiện Mật vụ Mỹ chính thức xác nhận các sĩ quan của cơ quan này đã bắn chết nghi phạm ở gần Nhà Trắng. Theo người phát ngôn của Mật vụ Mỹ, vụ việc xảy ra trước thời điểm 18h ngày 23/5 theo giờ miền Đông nước Mỹ (5h ngày 24/5 giờ Hà Nội).

Nghi phạm tiếp cận chốt kiểm soát an ninh bên ngoài khuôn viên Nhà Trắng và nổ súng vào các sĩ quan. Các sĩ quan Mật vụ lập tức bắn trả và bắn trúng nghi phạm. Người này sau đó tử vong tại một bệnh viện.

“Trong lúc đấu súng, một người qua đường bị trúng đạn. Hiện chưa rõ người này bị trúng đạn trong loạt đạn đầu tiên do nghi phạm bắn ra, hay bị thương trong lúc xảy ra đấu súng”, người phát ngôn cho biết. Theo một quan chức thực thi pháp luật, người qua đường bị trúng đạn hiện trong tình trạng nguy kịch.

Mật vụ Mỹ cho hay không có nhân viên nào thuộc lực lượng chức năng bị thương, Tổng thống Mỹ Donald Trump an toàn trong khu nhà ở của Nhà Trắng. Quan chức Nhà Trắng đã báo cáo với Tổng thống về vụ việc.

Tiếng súng vang lên gần Nhà Trắng, nhân viên vội vã sơ tán Nhiều nhân sự thuộc lĩnh vực báo chí Mỹ đang có mặt tại thảm cỏ phía bắc Nhà Trắng khi vụ nổ súng xảy ra. Mật vụ Mỹ nhanh chóng triển khai sơ tán và phong tỏa khẩn cấp.

Các phóng viên CNN có mặt tại hiện trường cho biết họ đã nghe thấy hàng chục tiếng súng vang lên gần Nhà Trắng ngay sau thời điểm 18h ngày 23/5. Khu vực dành cho báo chí bị phong tỏa khoảng 40 phút, trong lúc Mật vụ triển khai phản ứng an ninh khẩn cấp.

Trước đó, lúc 17h06, Nhà Trắng đã kết thúc lịch trình dành cho báo chí. Nhiều phóng viên và nhân viên báo chí đã rời khỏi khuôn viên, nhưng vẫn còn khoảng 20 nhân sự đang lưu lại khu vực thảm cỏ phía bắc Nhà Trắng, gồm phóng viên ảnh, quay phim, nhà sản xuất chương trình và phóng viên thường trú.

Ngay khi tiếng súng vang lên, nhóm nhân sự này được đưa khẩn cấp vào phòng họp báo của Nhà Trắng để trú ẩn. Lệnh phong tỏa đối với khu vực xung quanh phòng họp báo của Nhà Trắng được dỡ bỏ lúc 18h45.

Vụ nổ súng xảy ra sau khi nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump, gồm Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Phó tổng thống Mỹ JD Vance vừa rời khuôn viên Nhà Trắng.

Ông Trump quyết định ở lại Nhà Trắng dịp cuối tuần này sau khi hủy chuyến đi thăm một sân golf thuộc sở hữu của gia đình nhà Trump nằm tại bang New Jersey.