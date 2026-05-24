Ông JD Vance và Marco Rubio âm thầm chuẩn bị cho bầu cử Mỹ 2028

Phó tổng thống và ngoại trưởng Mỹ dường như đang xây dựng hình ảnh và các mối quan hệ để sẵn sàng đưa ra quyết định tham gia cuộc đua bầu cử năm 2028 vào Nhà Trắng.

Khi cuộc bầu cử năm 2028 tại Mỹ vẫn còn cách gần hai năm rưỡi, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang thăm dò về người kế nhiệm.

“Ai (sẽ là ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa) đây? Liệu đó có là JD? Liệu đó có là người khác?”, ông Trump nhắc đến Phó tổng thống JD Vance trong một buổi tiệc tối tại Nhà Trắng hôm 11/5.

“Ai thích JD Vance nào?”, ông chủ Nhà Trắng hỏi. Đám đông reo hò. “Ai thích Marco Rubio?”, ông Trump nhắc đến ngoại trưởng Mỹ, khiến đám đông reo hò lần nữa.

Cả ông Vance và ông Rubio đều chưa chính thức hé lộ ý định tranh cử. Dù vậy, giới chuyên gia đánh giá đây là hai chính trị gia hàng đầu cho vị trí ứng viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2028.

Hai phiên bản của đảng Cộng hòa

Ngay từ khi được ông Trump lựa chọn làm ứng viên phó tổng thống năm 2024, ông Vance đã được coi là “người kế tục” của phe Cộng hòa. Ông cũng là phó tổng thống đầu tiên kiêm nhiệm chủ tịch tài chính của Ủy ban Toàn quốc đảng Cộng hòa - vị trí có nhiệm vụ gây quỹ cho đảng.

Vị trí này có thể giúp ông đạt được các mục tiêu chính trị riêng. Trong những tháng qua, ông Vance đã đi khắp nước Mỹ để gây quỹ, cũng như hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ cuối năm nay.

Chính trong quá trình này, ông cũng tạo dựng quan hệ với các nhà tài trợ tiềm năng, qua đó xây dựng nền móng cho chiến dịch tranh cử của bản thân hai năm tới.

“Lúc này, ông ấy đang được ưu ái. Liệu sự ưu ái kéo dài đến khi nào? Quyết định cuối cùng thuộc về tổng thống. Nhưng tôi không nghĩ JD Vance sẽ không trở thành ứng viên Cộng hòa trong năm 2028”, ông Lanhee Chen, người từng là cố vấn của một số ứng viên tổng thống Cộng hòa, bao gồm ông Rubio, nhận xét

Nếu như ông Vance được coi là phiên bản giống ông Trump nhất - với chính sách dân túy về kinh tế và cô lập về đối ngoại - ông Rubio là hình ảnh truyền thống hơn của đảng Cộng hòa.

Ông Rubio tuyên thệ nhậm chức ngoại trưởng Mỹ tháng 1/2025 dưới sự chứng kiến của ông Vance. Ảnh: Reuters.

Vị ngoại trưởng Mỹ - người kiêm nhiệm chức danh cố vấn an ninh quốc gia - đang đóng vai trò ngày càng lớn trong chính quyền Trump. Ông được coi là nhân tố hàng đầu trong các quyết sách lớn về đối ngoại, từ Venezuela tới Iran.

“Marco Rubio có bản năng chính trị tự nhiên tốt hơn nhiều so với JD Vance”, ông Whit Ayres, người từng tham gia chiến dịch tranh cử của ông Rubio năm 2016, đánh giá.

Một trong những diễn đàn khác được ông Vance và ông Rubio tận dụng nằm ở chính nơi mà hai chính trị gia này hướng đến: Nhà Trắng.

Khi Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nghỉ thai sản, hai chính trị gia lần lượt thay cô chủ trì các cuộc họp báo của Nhà Trắng. Cả hai phải trả lời hàng loạt vấn đề về chính sách của chính quyền Trump trong mọi lĩnh vực - không chỉ các vấn đề được giao phụ trách.

Ông Rubio nhận được hy vọng của ông với nước Mỹ. Vị ngoại trưởng trả lời ông mong nước Mỹ là nơi “mọi người, từ mọi nơi, có thể đạt được mọi thành tựu”. Tài khoản mạng xã hội của cả Nhà Trắng và ông Rubio đều đăng lại câu nói này.

“Liệu chúng ta có tự lừa dối mình rằng đây không phải ứng viên tổng thống hay không”, chiến lược gia Cộng hòa Josh Holmes nói trên podcast bảo thủ Ruthless sau cuộc họp báo.

“JD sẽ phải làm gì đó”, người dẫn podcast John Ashrook đáp lời. “Ông ấy sẽ rất khó bị đánh bại, nhưng trên thực tế cuộc đua vẫn đang diễn ra”.

JD Vance vẫn chiếm ưu thế

Về phần mình, cả hai ứng viên đều chưa muốn nhắc đến ý định tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng hai năm tới.

“Khả năng tranh cử trong những năm tới là một trong những chủ đề tôi ít muốn nhắc đến nhất”, ông Vance nói trung tuần tháng 5, khi bị báo giới hỏi dồn. “Nếu tôi là người dân Mỹ, tôi sẽ ghét một người mới nhậm chức chưa đầy một năm rưỡi nhưng đã nhắm đến một cương vị còn cách xa hai năm rưỡi. Hãy làm tốt công việc hiện tại”.

Những nhân vật thân cận cho biết ông Vance sẽ ra quyết định sau khi Đệ nhị phu nhân Usha Vance sinh đứa con thứ tư vào mùa hè năm nay.

Phó tổng thống JD Vance vẫn được coi là ứng viên đang dẫn trước nếu tham gia tranh cử năm 2028. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, ông Rubio từng tuyên bố sẽ ủng hộ ông Vance nếu vị phó tổng thống quyết định tham gia cuộc bầu cử năm 2028. Dù vậy, ông né tránh các câu hỏi về việc có muốn trở thành tổng thống hoặc phó tổng thống hay không. “Tôi muốn là ngoại trưởng. Tôi sẽ nghĩ về tương lai trong tương lai”.

Sự khiêm tốn của ông Rubio là có cơ sở. Trong mắt cử tri Cộng hòa, ông Vance vẫn đang dẫn trước.

Tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) hồi tháng 3, 53% lựa chọn ông Vance, trong khi 35% ủng hộ ông Rubio. Đáng chú ý, chỉ một năm trước đó, chênh lệch này lớn hơn nhiều - 61% so với 3%.

Hồi đầu tháng 5, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xuất hiện ở Iowa - bang mở màn cho mùa bầu cử sơ bộ tổng thống Mỹ. Nhiệm vụ chính thức của ông là hỗ trợ một ứng viên Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Tuy nhiên, chủ đề thảo luận giữa những người tham gia sự kiện lại là cuộc bầu cử năm 2028.

“Trump là tổng thống của tôi. Vance sẽ là người tiếp theo, còn Rubio theo sau rất sát”, ông David Lage, một cử tri 66 tuổi tham gia sự kiện, nói với Financial Times.

Giới chuyên gia đánh giá màn thể hiện của chính quyền Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ sẽ ảnh hưởng đến tương lai chính trị của ông Vance và ông Rubio. Nếu chính quyền Trump thành công, các cử tri Cộng hòa sẽ cho rằng chính sách của đảng nên tiếp diễn, và khi đó ông Vance là sự kế thừa rõ ràng.

Trong khi đó, nếu Nhà Trắng không thể giải tỏa các bức xúc của cử tri, ông Rubio - người theo phong cách truyền thống hơn và dễ thu hút các cử tri trung dung hơn - sẽ giành lại ưu thế.

Bên cạnh đó, ông Trump vẫn có sức ảnh hưởng lớn trong cuộc bầu cử sắp tới và sẽ chưa công khai ủng hộ ứng viên nào trong tương lai gần.

“Ông Trump không phải kiểu tổng thống ‘vịt què’. Ông ấy sẽ phủ bóng lên toàn bộ quá trình”, ông Kevin Madden, cố vấn cao cấp trong chiến dịch tranh cử năm 2012 của ứng viên Mitt Romney, nói.