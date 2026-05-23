Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard quyết định từ chức

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard ngày 22/5 đã quyết định từ chức để tập trung chăm sóc chồng, người được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp.

Theo Fox News Digital, bà Gabbard đã thông báo quyết định với Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục ngày 22/5.



Buổi làm việc cuối cùng của bà tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) dự kiến là ngày 30/6 tới.

Trong thư từ chức gửi Tổng thống Trump, bà Gabbard cho biết chồng bà, ông Abraham Williams, gần đây bị chẩn đoán mắc “một dạng ung thư xương cực kỳ hiếm gặp” và sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong thời gian tới.

Giám đốc Gabbard cho rằng hiện bà cần tạm dừng công việc để ở bên cạnh và hỗ trợ hoàn toàn cho chồng trong cuộc chiến này.

Bà cũng bày tỏ biết ơn Tổng thống Trump và người dân Mỹ vì “vinh dự lớn lao” được phục vụ trên cương vị Giám đốc Tình báo Quốc gia trong hơn một năm rưỡi qua.

Bà Gabbard khẳng định sẽ phối hợp bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra “suôn sẻ và đầy đủ” nhằm tránh gián đoạn hoạt động của cộng đồng tình báo Mỹ.