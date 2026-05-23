Đến Bắc Kinh, ông Putin ‘ngoại giao áo khoác’, ông Trump kể chuyện

Việc Trung Quốc liên tiếp tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga khiến giới quan sát quan tâm phân tích từng chi tiết ngoại giao của mỗi bên.

Trong hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa các nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới, từng động thái nhỏ đều được quan tâm phân tích.

Tổng thống Putin “cởi áo khoác, truyền thông điệp”

Theo Times of India, trong chuyến thăm Bắc Kinh vừa diễn ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cởi áo khoác khi bước lên xe sau các hoạt động chung cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Người sử dụng mạng xã hội Trung Quốc cho rằng hành động này thể hiện sự thoải mái và mức độ tin cậy cao giữa hai nhà lãnh đạo.

Ông Putin dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong ngày 20/5. Ảnh: Reuters.

Trong hoạt động ngoại giao, việc một lãnh đạo cởi áo khoác thường được xem là dấu hiệu cho thấy không khí ngoại giao chuyển từ trạng thái trang trọng sang sự thoải mái và gần gũi.

Trong văn hóa Nga, việc cởi áo khoác ngoài trong một không gian nào đó mang hàm ý người cởi áo đang cảm thấy “ấm cúng như ở nhà”.

Hành động cởi áo của Tổng thống Putin được thực hiện sau các hoạt động chính thức, nhưng vẫn diễn ra trước khi ông đã ở trong xe hơi, điều này được cho là tín hiệu khéo léo để ông thể hiện sự thân tình, thoải mái “như ở nhà” khi đến thăm Trung Quốc.

Quả thực, ngay lập tức hình ảnh này đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến người Trung Quốc “nức lòng”.

Trong giới chính trị gia, những hành động mang tính tự nhiên, bớt tính nghi thức như vậy cũng thường được tận dụng trong ngoại giao công chúng, nhằm tạo hình ảnh gần gũi và thân thiện.

Cử chỉ thuộc về ngôn ngữ cơ thể của Tổng thống Putin diễn ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung Quốc mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Hai nhà lãnh đạo đã hội đàm cấp cao tại Đại lễ đường Nhân dân, khoảng 40 văn kiện hợp tác song phương được ký kết.

Chuyến thăm tiếp tục cho thấy quan hệ đối tác chiến lược ngày càng chặt chẽ giữa Moscow và Bắc Kinh trong bối cảnh thế giới biến động mạnh về địa chính trị.

Chủ tịch Tập Cận Bình ngoại giao trà đàm và ứng biến linh hoạt

Nhìn lại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Bắc Kinh, truyền thông quốc tế nhìn nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ứng biến ngoại giao rất tinh tế trong cách thức tiếp đón.

Theo New York Times, hiểu phong cách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đã sử dụng nghi thức tiếp đón cao nhất.

Các nghi thức tiếp đón long trọng bắt đầu từ khi chuyên cơ chở Tổng thống Trump đáp xuống Bắc Kinh. Đến khi ông rời Bắc Kinh, phía Trung Quốc cũng tổ chức nghi thức tiễn chân trang trọng.

Ông Trump trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 13-15/5. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng sẵn sàng tạo kết nối cá nhân với Tổng thống Trump thông qua chuyến tham quan Thiên Đàn và dùng trà tại Trung Nam Hải, khu trụ sở tối cao của chính phủ Trung Quốc.

Trong lễ tiếp đón ông Trump tại Đại lễ đường Nhân dân, ông Tập còn bất ngờ dừng lại giữa cầu thang lớn bên ngoài Đại lễ đường.

Theo giới quan sát, khi nhận thấy Tổng thống Trump có dấu hiệu hơi mệt trong lúc bước lên các bậc thang dẫn vào Đại lễ đường, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ động dừng lại giữa chừng, điều phối nghi thức đón tiếp chậm lại một nhịp, qua đó tạo điều kiện để người đồng cấp Mỹ dừng chân nghỉ một lát.

Để tránh tạo cảm giác ngắt quãng “bất thường” trước sự quan sát của truyền thông quốc tế, nhà lãnh đạo Trung Quốc biến khoảng dừng nghỉ chân này thành một phần của nghi thức. Trong lúc dừng lại, ông giới thiệu kiến trúc, cảnh quan xung quanh công trình với tổng thống Mỹ.

Giới phân tích đánh giá đây là động thái hiếm gặp trong các nghi thức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, cho thấy sự ứng biến tinh tế, khéo léo của ông Tập Cận Bình.

Trong cả hai hội nghị thượng đỉnh tiếp đón hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều có nghi thức ngoại giao trà đạo.

Đối với nền ngoại giao Trung Quốc, trà là biểu tượng tinh hoa của văn hóa truyền thống. Việc mời nguyên thủ nước ngoài thưởng trà không chỉ thể hiện sự trọng thị, chân thành, hiếu khách, mà còn là cách tạo không gian để các nhà lãnh đạo thảo luận các vấn đề quốc tế bằng tinh thần cởi mở.

Giới quan sát nhận định, việc Bắc Kinh sử dụng "ngoại giao trà đạo" để tiếp đón nhà lãnh đạo của hai siêu cường Mỹ - Nga trong vòng hai tuần là minh chứng cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực khẳng định vị thế trung tâm, trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng biến động.

Tổng thống Trump “ngoại giao kể chuyện” và chạm tay

Trong hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ diễn ra tại Bắc Kinh, ông Trump có ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự cởi mở. Theo New York Times, ông thường chủ động bắt tay và chạm vào cánh tay ông Tập Cận Bình trong các hoạt động chung.

Những cú bắt tay và chạm cạnh tay liên tục được ông Trump thực hiện tại hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ vừa diễn ra tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Ông Lyle Morris, thành viên cấp cao tại Viện Chính sách Cộng đồng Á châu, cho rằng rất đáng chú ý, khi ông Trump không thực hiện cú bắt tay khẳng định quyền lực. Khi bắt tay ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh lần này, ông Trump không có hành động kéo tay đối phương về phía mình.

“Thay vào đó, trong quá trình giao tiếp, ông Trump còn có nhiều lần vỗ nhẹ vào cánh tay ông Tập Cận Bình, tín hiệu cho thấy ông Trump muốn thể hiện sự thân thiện”, ông Morris nói thêm.

Tổng thống Trump còn sử dụng các câu chuyện lịch sử, văn hóa và giáo dục để “ngoại giao mềm” trong bài phát biểu tại quốc yến ở Bắc Kinh.

Ông nhắc nhớ tới các biểu tượng văn hóa của Trung Quốc, điểm lại những chi tiết đắt giá xung quanh Đại học Thanh Hoa và triết lý của Khổng Tử, nhằm phản ánh lịch sử giao lưu trải dài hàng trăm năm giữa hai nước.

Từ đó, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước không chỉ là cạnh tranh chiến lược trong hiện tại, mà còn có nền tảng lịch sử sâu sắc trong quá khứ, và hoàn toàn có thể hợp tác tốt trong tương lai.

Việc Trung Quốc tổ chức hai hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga chỉ trong một tháng là điều chưa từng xảy ra trước đây. Sự kiện này đang rất thu hút giới quan sát. Từng động thái của mỗi nhà lãnh đạo trong quá trình ngoại giao đều được đưa ra phân tích và được cho là truyền đi thông điệp trong bối cảnh trật tự thế giới mới đang hình thành giữa những biến động địa chính trị.