Mỹ đưa phương tiện chưa từng sử dụng vào Iran

Lần đầu tiên một drone mặt nước của Hải quân Mỹ được huy động làm nhiệm vụ giải cứu trong vùng chiến sự.

Các thành viên tổ lái thuộc Lục quân Mỹ thực hiện kiểm tra trước chuyến bay đối với trực thăng tấn công AH-64 Apache. Ảnh: Lục quân Mỹ.

Theo Reuters, hai thành viên phi hành đoàn của trực thăng tấn công Apache đã gặp nạn khi trực thăng rơi xuống vùng biển gần bờ biển Oman sáng sớm 9/6 theo giờ địa phương. Chiếc trực thăng gặp nạn thuộc lực lượng Lục quân Mỹ. Đây là chiếc Apache đầu tiên mà Mỹ mất kể từ khi xung đột với Iran bùng phát.

Lần đầu tiên Mỹ mất trực thăng Apache

Ngay sau sự việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các phi công đều “ổn”. Dù vậy, ông Trump nhanh chóng tuyên bố Washington cần có phản ứng, sau khi trực thăng Apache của Lục quân Mỹ bị “bắn hạ”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội chiều 9/6, ông Trump cho biết quân đội Mỹ đã thông báo với ông rằng Iran bắn hạ chiếc trực thăng, khi phương tiện này đang tuần tra tại eo biển Hormuz.

“Có hai phi công trên máy bay và cả hai đều an toàn, không bị thương. Tuy nhiên, Mỹ buộc phải có phản ứng trước cuộc tấn công này”, ông Trump viết.

Hai quan chức Mỹ cho biết trực thăng bị bắn hạ bởi một máy bay không người lái của Iran. Một nguồn tin khác am hiểu vụ việc cho biết cụ thể rằng chiếc trực thăng bị UAV Shahed của Iran tấn công.

Hiện chưa rõ chiếc Apache có phải là mục tiêu bị nhắm đến một cách có chủ đích hay việc bị bắn hạ chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Trực thăng Apache của Mỹ chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ tấn công, yểm trợ hỏa lực tầm gần, trinh sát trên không. Loại trực thăng này vốn được sử dụng để tấn công các xuồng cỡ nhỏ của lực lượng Iran trong quá trình áp đặt lệnh phong tỏa hải quân.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiếc trực thăng AH-64 Apache gặp nạn vào khoảng 3h sáng ngày 9/6 theo giờ địa phương, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại vùng biển khu vực.

Hiện CENTCOM không chính thức nêu nguyên nhân vụ rơi trực thăng, nhưng Mỹ đã tiến hành tấn công Iran ngay sau vụ rơi trực thăng. Mỹ và Iran hiện vẫn duy trì lệnh ngừng bắn mong manh, trong bối cảnh xuất hiện các vụ giao tranh rải rác.

Máy bay Mỹ bị phá hủy trong chiến dịch giải cứu phi công Mỹ mắc kẹt tại Iran. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ công bố trong tháng 5, quân đội Mỹ đã mất hàng chục máy bay kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2. Danh sách gồm ít nhất 5 tiêm kích, 7 máy bay tiếp dầu Stratotanker, một trực thăng tìm kiếm cứu nạn và hơn hai chục máy bay không người lái.

Cụ thể, đầu tháng 4, quân đội Mỹ từng triển khai một chiến dịch rủi ro cao để giải cứu hai phi công của tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn hạ bên trong lãnh thổ Iran. Trong chiến dịch bí mật này, quân đội Mỹ phải phá hủy hai máy bay thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt vì sự cố tại thực địa.

Trong tháng 3, một máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker rơi ở miền Tây Iraq, khiến toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Vài ngày trước đó, 3 tiêm kích F-15 của Mỹ bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm, song toàn bộ phi công đã kịp phóng ghế thoát hiểm an toàn.

Ngoài ra, nhiều máy bay Mỹ bị hư hại trong các cuộc tấn công của Iran nhằm vào một căn cứ không quân Mỹ tại Saudi Arabia. Một số phương tiện khác bị hư hỏng vì trúng hỏa lực Iran trong lúc hoạt động trên không.

Lần đầu tiên Mỹ dùng xuồng không người lái Corsair

Quân đội Mỹ cho biết phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu hộ trong sự cố mới nhất là drone Corsair của Hải quân Mỹ. Theo nhà sản xuất Saronic, đây là tàu mặt nước tự hành (ASV) dài 7,3 m, có khả năng vận chuyển tối đa 454 kg hàng hóa và hoạt động trên quãng đường hơn 1.000 hải lý.

Diện mạo drone mặt nước được sử dụng để giải cứu hai thành viên tổ lái của chiếc trực thăng Apache gặp nạn gần eo biển Hormuz ngày 9/6. Ảnh: Saronic Technologies.

“Drone tiếp cận, đưa phi công lên phương tiện và di chuyển đến vị trí khác an toàn hơn. Tại đây, phi công được đưa lên trực thăng để tiếp tục di chuyển đến địa điểm tuyệt đối an toàn”, Đại tá Hải quân Tim Hawkins, người phát ngôn của CENTCOM, cho biết.

Lực lượng Đặc nhiệm 59 thuộc Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, đơn vị hoạt động tại khu vực này và chịu trách nhiệm vận hành drone Corsair, được thành lập từ năm 2021, đặt căn cứ tại Bahrain. Lực lượng này chuyên tích hợp các hệ thống không người lái và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động quân sự của Mỹ.

Drone Corsair là một phần trong nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm gia tăng việc sử dụng các phương tiện không người lái, bên cạnh các khí tài truyền thống.

Mỹ hiện triển khai cả tàu mặt nước không người lái lẫn phương tiện không người lái hoạt động dưới nước, nhằm giúp các chỉ huy có thêm lựa chọn tùy theo yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều hệ thống dưới nước tiên tiến nhất vẫn được Mỹ giữ bí mật.

Các drone này được kỳ vọng mang lại những năng lực tác chiến riêng biệt và giúp giảm rủi ro cho lực lượng Mỹ.

Trong đó, drone mặt nước như Corsair sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ theo dõi, giám sát, phát hiện thủy lôi. Một số mẫu được điều chỉnh để đảm nhận cả vai trò chiến đấu.

Lầu Năm Góc hiện đầu tư vào các tàu tự hành này để tiết kiệm chi phí, mở rộng phạm vi hoạt động và tăng tốc độ ứng phó trước các mối đe dọa. Hải quân Mỹ dự kiến triển khai hàng trăm, thậm chí hàng nghìn drone Corsair trong tương lai.