Quân đội Mỹ không kích Iran

Rạng sáng 10/6, quân đội Mỹ tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran để đáp trả vụ bắn rơi trực thăng trước đó tại eo biển Hormuz.

CENTCOM tuyên bố tiến hành không kích nhằm đáp trả vụ một trực thăng Apache của Lục quân Mỹ bị bắn rơi một ngày trước đó. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

CENTCOM xác nhận không kích Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng Mỹ đã bắt đầu tiến hành “các cuộc tấn công mang tính tự vệ” nhằm vào Iran.

CENTCOM nói các cuộc không kích được thực hiện để đáp trả vụ một trực thăng Apache của Lục quân Mỹ bị bắn rơi một ngày trước đó.

Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin người dân tại cảng Sirik và các ngôi làng lân cận đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong tối 8/6.

Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định họ không cố ý nhắm mục tiêu vào chiếc trực thăng Mỹ, nhưng cũng không tuyên bố thẳng thừng rằng họ không liên quan đến vụ việc.

Theo ông Vall, cách diễn đạt này tạo ra một “vùng xám”, để ngỏ nhiều khả năng giải thích khác nhau đối với cả Iran và Mỹ.

Nhiều vụ nổ tại tỉnh Hormozgan

Hãng tin Fars của Iran cho biết nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại khu vực phía đông tỉnh Hormozgan, bao gồm các địa phương Kuhestak, Sirik và Minab.

Nguồn tin cũng cho biết hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại một số khu vực trong tỉnh.

Theo nhà báo Alan Fisher, việc Mỹ mô tả chiến dịch là hành động “tự vệ” cho thấy Washington không coi đây là sự khởi đầu của một cuộc chiến mới.

Nếu cuộc điều tra xác định trực thăng Mỹ bị bắn hạ bởi máy bay không người lái Shahed, nhiều khả năng mục tiêu của Mỹ sẽ là các cơ sở sản xuất UAV tại Iran.

Theo ông Fisher, điều này cho thấy Nhà Trắng vẫn muốn duy trì tiến trình hòa bình hiện nay, với mục tiêu cuối cùng là đạt được một biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận chính thức với Tehran.

Tổng thống Trump: Mỹ đáp trả "mạnh mẽ và quyết liệt"

Tổng thống Donald Trump cho biết phản ứng quân sự của Mỹ đối với vụ trực thăng bị bắn hạ là “rất mạnh mẽ và rất quyết liệt”.

“Tôi cho rằng việc đáp trả là rất quan trọng. Họ đã bắn hạ một trực thăng và chúng tôi đang đáp trả ngay lúc này”, ông Trump nói với ABC News qua điện thoại cùng thời điểm Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố chiến dịch không kích.

“Đây là phản ứng đối với những gì họ đã làm với trực thăng của chúng tôi tối qua. Tôi tin rằng phản ứng phải thật mạnh mẽ, thật quyết liệt và đó chính là điều đang diễn ra”, ông nói thêm.

Trước đó cùng ngày, ông Trump từng nói với Wall Street Journal rằng vụ bắn hạ trực thăng “không phải vấn đề quá lớn”.

Theo ông Trump, hai phi công trên trực thăng đều an toàn và không bị thương. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh trên mạng xã hội Truth Social rằng “Mỹ buộc phải đáp trả cuộc tấn công này”.

Ngoại trưởng Iran yêu cầu Mỹ rời khỏi khu vực

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên tiếng sau các cuộc không kích của Mỹ, kêu gọi Washington rút khỏi Trung Đông nếu muốn bảo đảm an toàn.

“Dù thất bại trên chiến trường, Mỹ vẫn chọn cách thử thách quyết tâm của chúng tôi”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Bài đăng của Ngoại trưởng Iran trên mạng xã hội X.

“Các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran sẽ không để bất kỳ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào không bị đáp trả.”

Truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ tại miền Nam Iran đã kết thúc và tình hình hiện tương đối ổn định.

Theo các nguồn tin Iran, các cuộc tấn công nhằm vào đảo Qeshm, Sirik, Jask và khu vực Kuh-e Mobarak.

Iran kích hoạt phòng không, giao tranh có thể tiếp diễn

Theo hãng Mehr, ít nhất 6 vụ nổ đã xảy ra trên đảo Qeshm.

Ông Mohamed Vall cho biết Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không, dấu hiệu cho thấy chiến dịch quân sự vẫn đang tiếp diễn và hai bên tiếp tục đấu hỏa lực.

Hiện chưa rõ Mỹ sẽ dừng lại sau các cuộc tấn công ban đầu hay tiếp tục mở rộng chiến dịch. Trong khi đó, các hoạt động phòng không của Iran cho thấy phản ứng của Tehran có thể đã bắt đầu.

Liên Hợp Quốc cử đặc phái viên tới Washington giữa lúc đàm phán tiếp diễn

Đặc phái viên cá nhân của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột Trung Đông và các hệ quả liên quan, ông Jean Arnault, đang có mặt tại Washington để làm việc với các quan chức Mỹ và nhiều bên liên quan khác.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq cho biết chuyến đi là một phần trong các cuộc tham vấn đang diễn ra của ông Arnault, bao gồm cả các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian.

Ông Haq nói thêm rằng ông Arnault cũng đang thúc đẩy các nỗ lực khu vực nhằm xây dựng quan hệ dựa trên nguyên tắc tôn trọng đầy đủ chủ quyền quốc gia và bảo đảm an ninh lẫn nhau.

Kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 3, ông Arnault đã gặp các quan chức Iran tại Tehran và tham dự các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian tại Islamabad.