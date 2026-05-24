Nổ súng gần Nhà Trắng, Mật vụ Mỹ phản ứng khẩn

Một vụ nổ súng có liên quan tới lực lượng Mật vụ Mỹ xảy ra ở gần Nhà Trắng ngày 23/5, khiến 2 người bị thương, trong đó 1 nghi phạm nổ súng đã bị bắn chết.

Nhà Trắng bị phong tỏa trong thời gian ngắn trong khi xảy ra đấu súng tại giao lộ gần đó. Ảnh: Reuters.

Vụ việc xảy ra gần khu vực giao cắt giữa đại lộ Pennsylvania và phố 17 Tây Bắc, cách Nhà Trắng không xa. Theo CNN, lực lượng thuộc đơn vị cảnh sát mặc đồng phục của Cơ quan Mật vụ Mỹ đã được điều động sau khi nhận được báo cáo về một người nổ súng tại khu vực này.

Quan chức Mỹ cho hay một trong hai người bị bắn có thể là người qua đường, người còn lại là nghi phạm chính trong vụ nổ súng. Các điều tra viên đã thu giữ tại hiện trường một khẩu súng ngắn được cho là thuộc về nghi phạm.

Mật vụ Mỹ sau đó xác nhận trên mạng xã hội X rằng cơ quan này đã nắm được thông tin về tiếng súng, đồng thời đang phối hợp với lực lượng tại hiện trường để xác minh chi tiết vụ việc.

Các phóng viên của CNN có mặt tại hiện trường cũng cho biết họ nghe thấy hàng chục tiếng súng vang lên ngay gần Nhà Trắng. Khu vực này nhanh chóng bị phong tỏa trong lúc Mật vụ Mỹ triển khai phản ứng khẩn cấp.

Nhiều nhân sự thuộc lĩnh vực báo chí Mỹ đang có mặt tại thảm cỏ phía bắc Nhà Trắng khi vụ nổ súng xảy ra. Họ được đưa khẩn cấp vào phòng họp báo bên trong Nhà Trắng.

Tại đây, các phóng viên được yêu cầu trú ẩn tại chỗ, trong khi nhân sự của lực lượng Mật vụ nhiều lần hô lớn “nằm xuống” và cảnh báo bên ngoài đang có đấu súng.

Tiếng súng vang lên gần Nhà Trắng, nhân viên vội vã sơ tán Nhiều nhân sự thuộc lĩnh vực báo chí Mỹ đang có mặt tại thảm cỏ phía bắc Nhà Trắng khi vụ nổ súng xảy ra. Mật vụ Mỹ nhanh chóng triển khai sơ tán và phong tỏa khẩn cấp.

Nhiều đặc vụ mang súng trường được nhìn thấy di chuyển quanh khu vực thảm cỏ phía bắc Nhà Trắng. Lệnh phong tỏa được dỡ bỏ sau 18h45 ngày 23/5 (giờ miền Đông nước Mỹ).

Tổng thống Donald Trump được cho là đang ở trong khu nhà ở của Nhà Trắng tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Giám đốc FBI Kash Patel viết trên mạng xã hội X rằng cơ quan này “đang có mặt tại hiện trường và hỗ trợ Mật vụ Mỹ phản ứng trước vụ nổ súng gần khuôn viên Nhà Trắng”, đồng thời cho biết sẽ cập nhật thông tin ngay khi có thể.

Vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng sau âm mưu ám sát Tổng thống và các quan chức Mỹ tại bữa tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.