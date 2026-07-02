Vụ giấu xác trong vali ở Thái Lan: Lộ hình ảnh bạn nạn nhân vào căn hộ

Hình ảnh CCTV cho thấy bạn của thiếu nữ 17 tuổi Thái Lan đã đến căn hộ của nghi phạm người Australia sau khi báo cảnh sát, hé lộ diễn biến mới trong vụ án gây rúng động.

Một người bạn của thiếu nữ Thái Lan Thunchanok Donhomla, nạn nhân bị sát hại, đã đến căn hộ của Simon Peter Carman sau khi báo cáo về việc cô mất tích ở Pattaya (Thái Lan). Ảnh: Guardian.

Đoạn ghi hình do Guardian thu thập cho thấy bạn của thiếu nữ 17 tuổi người Thái Lan xuất hiện tại căn hộ của Simon Peter Carman ở khu Jomtien, thành phố Pattaya vào lúc 13h49 ngày 26/6. Tuy nhiên, hiện chưa rõ mốc thời gian hiển thị trên camera được thiết lập tự động hay được bổ sung sau đó.

Simon Peter Carman, 45 tuổi, quốc tịch Australia, bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và truy tố với cáo buộc sát hại thiếu nữ Thunchanok Donhomla. Thi thể của nạn nhân được phát hiện trong một chiếc vali bị bỏ lại gần đường ray xe lửa ở Pattaya vào rạng sáng 27/6. Carman đã bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào mình, theo National Thailand.

Cuộc điều tra được cảnh sát Pattaya khởi động từ ngày 26/6, sau khi bạn của Thunchanok trình báo cô mất tích. Theo cảnh sát, Thunchanok quê tại tỉnh Kalasin, đông bắc Thái Lan, mới đến Pattaya khoảng một tuần trước để thăm bạn.

Người bạn khai với cảnh sát rằng Thunchanok đã đi cùng một người đàn ông nước ngoài và mất liên lạc trong khoảng 24 giờ trước khi vụ việc được trình báo.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy sau khi đến đồn cảnh sát, người bạn đã tới căn hộ nơi Carman sinh sống. Một bức ảnh ghi lại cảnh nghi phạm mở cửa căn hộ tại khu Jomtien, trong khi Thunchanok's bạn bước vào bên trong.

Một hình ảnh khác được ghi chưa đầy một phút sau đó cho thấy hai người đang trò chuyện trong căn hộ.

Các hình ảnh được ghi trước đó vào khoảng 13h24 cùng ngày cũng hé lộ tình trạng bên trong căn hộ của Carman. Chiếc giường đã bị tháo toàn bộ ga trải, quần áo nằm ngổn ngang thành nhiều đống và khu vực bếp vẫn còn bát đĩa chưa dọn.

Theo truyền thông địa phương, nhiều khu chung cư tại Thái Lan áp dụng quy định an ninh nghiêm ngặt, trong đó khách đến thăm thường phải có nhân viên bảo vệ hoặc cư dân đưa vào mới được phép lên căn hộ.

Bên trong căn hộ của Simon Peter Carman. Ảnh: Guardian.

Đại tá Anek Srathongyoo, Chỉ huy trưởng Cảnh sát Pattaya, cho biết tin nhắn cuối cùng được gửi từ điện thoại của Thunchanok tới bạn cô có nội dung: "Đừng lo, mình đã đến phòng rồi. Phòng khá bừa bộn".

Sau khi tiếp nhận tin báo mất tích, cảnh sát lập tức trích xuất dữ liệu camera an ninh tại khu chung cư nơi Carman cư trú.

Hình ảnh CCTV mà Guardian tiếp cận và được cảnh sát xác thực cho thấy rạng sáng 26/6, Thunchanok và Carman nắm tay nhau bước vào sảnh tòa nhà nơi nghi phạm thuê căn hộ ở Jomtien.

Các đoạn ghi hình sau đó ghi nhận Carman rời căn hộ trong ngày, nhưng không có bất kỳ hình ảnh nào cho thấy Thunchanok đi ra ngoài, theo Đại tá Srathongyoo.

Đến khoảng 21h cùng ngày, camera tiếp tục ghi lại cảnh Carman kéo theo một chiếc vali rời khỏi chung cư, Bangkok Post cho biết.

Theo cảnh sát, nghi phạm di chuyển bằng xe máy trong khoảng 20 phút cùng chiếc vali. Khi quay trở lại căn hộ, chiếc vali đã không còn đi cùng ông ta.

Camera an ninh ghi lại hành tung của nghi phạm sát hại thiếu nữ Hình ảnh camera an ninh mà Guardian tiếp cận và được cảnh sát Thái Lan xác thực cho thấy Tunchanok đi cùng Carman vào sảnh khu căn hộ mà người này thuê tại khu vực bãi biển Jomtien lúc rạng sáng 25/6.

Đại tá Srathongyoo cho biết lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra bởi trước đây từng xảy ra nhiều vụ việc các cô gái đi cùng khách du lịch nước ngoài rồi mất tích.

Trong quá trình khám xét căn hộ của Carman, cảnh sát không phát hiện dấu vết cho thấy một vụ giết người đã xảy ra tại đây. Tang vật thu giữ chỉ gồm hộ chiếu cũ của nghi phạm và hợp đồng thuê căn hộ.

Hiện Simon Peter Carman bị truy tố với nhiều tội danh, gồm giết người, che giấu thi thể nhằm phi tang nguyên nhân tử vong, bắt cóc người từ 15 đến dưới 18 tuổi với mục đích khiếm nhã và đưa người từ 15 đến dưới 18 tuổi đi nhằm mục đích khiếm nhã, kể cả khi nạn nhân đồng ý.